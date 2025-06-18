https://ria.ru/20250618/putin-2023611410.html

Путин призвал обеспечить сбалансированный рост экономики

Путин призвал обеспечить сбалансированный рост экономики - РИА Новости, 18.06.2025

Путин призвал обеспечить сбалансированный рост экономики

Важно обеспечить сбалансированный рост экономики России, а также ее структурные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:47:00+03:00

2025-06-18T15:47:00+03:00

2025-06-18T16:00:00+03:00

пмэф-2025

россия

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023615748_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db343a6ac97d3a2a94d3fc2c7c51a494.jpg

СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Важно обеспечить сбалансированный рост экономики России, а также ее структурные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам."В декабре на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на текущий 2025 год. Прежде всего речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения", - сказал президент.

https://ria.ru/20250616/temp-2023107836.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: важно обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения Важно обеспечить сбалансированный рост экономики России и ее структурные изменения, подчеркнул Путин 2025-06-18T15:47 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин