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Путин призвал обеспечить сбалансированный рост экономики - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:47 18.06.2025 (обновлено: 16:00 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023611410.html
Путин призвал обеспечить сбалансированный рост экономики
Путин призвал обеспечить сбалансированный рост экономики - РИА Новости, 18.06.2025
Путин призвал обеспечить сбалансированный рост экономики
Важно обеспечить сбалансированный рост экономики России, а также ее структурные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:47:00+03:00
2025-06-18T16:00:00+03:00
пмэф-2025
россия
экономика
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Важно обеспечить сбалансированный рост экономики России, а также ее структурные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам."В декабре на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на текущий 2025 год. Прежде всего речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения", - сказал президент.
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Путин: важно обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения
Важно обеспечить сбалансированный рост экономики России и ее структурные изменения, подчеркнул Путин
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россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить сбалансированный рост экономики

Путин призвал обеспечить сбалансированный рост и структурные изменения экономики

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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Важно обеспечить сбалансированный рост экономики России, а также ее структурные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам.
"В декабре на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на текущий 2025 год. Прежде всего речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения", - сказал президент.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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16 июня, 13:11
 
ПМЭФ-2025РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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