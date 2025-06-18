https://ria.ru/20250618/putin-2023611410.html
Путин призвал обеспечить сбалансированный рост экономики
Путин призвал обеспечить сбалансированный рост экономики - РИА Новости, 18.06.2025
Путин призвал обеспечить сбалансированный рост экономики
Важно обеспечить сбалансированный рост экономики России, а также ее структурные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:47:00+03:00
2025-06-18T15:47:00+03:00
2025-06-18T16:00:00+03:00
пмэф-2025
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Важно обеспечить сбалансированный рост экономики России, а также ее структурные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам."В декабре на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на текущий 2025 год. Прежде всего речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения", - сказал президент.
https://ria.ru/20250616/temp-2023107836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023615748_253:0:1693:1080_1920x0_80_0_0_b08bf39bf8bfa82473efdac7200c1785.jpg
Путин: важно обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения
Важно обеспечить сбалансированный рост экономики России и ее структурные изменения, подчеркнул Путин
2025-06-18T15:47
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить сбалансированный рост экономики
Путин призвал обеспечить сбалансированный рост и структурные изменения экономики