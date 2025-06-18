https://ria.ru/20250618/putin-2023611203.html

Путин предложил обсудить законодательные новации в сфере экономики

Путин предложил обсудить законодательные новации в сфере экономики - РИА Новости, 18.06.2025

Путин предложил обсудить законодательные новации в сфере экономики

Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по экономике обсудить возможные законодательные новации по развитию экономики и социальной сферы. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:47:00+03:00

2025-06-18T15:47:00+03:00

2025-06-18T15:58:00+03:00

владимир путин

пмэф-2025

россия

экономика

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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по экономике обсудить возможные законодательные новации по развитию экономики и социальной сферы."Предлагаю поговорить о возможных действиях наших на ближайшую перспективу, поговорить о возможных законодательных новациях, чтобы донастоить, дополнить наши усилия по развитию экономики, социальной сферы регионов всей России", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.Путин также напомнил, что в декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на этот год, "прежде всего, речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения". Глава государства предложил подробно рассмотреть и это направление

https://ria.ru/20250526/putin-2019148603.html

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2025

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владимир путин, россия, экономика