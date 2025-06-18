Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил обсудить законодательные новации в сфере экономики - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
15:47 18.06.2025 (обновлено: 15:58 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023611203.html
Путин предложил обсудить законодательные новации в сфере экономики
Путин предложил обсудить законодательные новации в сфере экономики - РИА Новости, 18.06.2025
Путин предложил обсудить законодательные новации в сфере экономики
Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по экономике обсудить возможные законодательные новации по развитию экономики и социальной сферы. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:47:00+03:00
2025-06-18T15:58:00+03:00
владимир путин
пмэф-2025
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_0:16:3220:1827_1920x0_80_0_0_c933b50e17ecdf711a879b7d2743804d.jpg
СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по экономике обсудить возможные законодательные новации по развитию экономики и социальной сферы."Предлагаю поговорить о возможных действиях наших на ближайшую перспективу, поговорить о возможных законодательных новациях, чтобы донастоить, дополнить наши усилия по развитию экономики, социальной сферы регионов всей России", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.Путин также напомнил, что в декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на этот год, "прежде всего, речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения". Глава государства предложил подробно рассмотреть и это направление
https://ria.ru/20250526/putin-2019148603.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_0b614ad534270d5f36cc8ad7388a2310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, ПМЭФ-2025, Россия, Экономика
Путин предложил обсудить законодательные новации в сфере экономики

Путин предложил обсудить возможные законодательные новации в сфере экономики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по экономике обсудить возможные законодательные новации по развитию экономики и социальной сферы.
"Предлагаю поговорить о возможных действиях наших на ближайшую перспективу, поговорить о возможных законодательных новациях, чтобы донастоить, дополнить наши усилия по развитию экономики, социальной сферы регионов всей России", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
Путин также напомнил, что в декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на этот год, "прежде всего, речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения". Глава государства предложил подробно рассмотреть и это направление
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин оценил рост российской экономики
26 мая, 16:48
 
ПМЭФ-2025Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала