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Путин предложил обсудить законодательные новации в сфере экономики
Путин предложил обсудить законодательные новации в сфере экономики - РИА Новости, 18.06.2025
Путин предложил обсудить законодательные новации в сфере экономики
Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по экономике обсудить возможные законодательные новации по развитию экономики и социальной сферы. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:47:00+03:00
2025-06-18T15:47:00+03:00
2025-06-18T15:58:00+03:00
владимир путин
пмэф-2025
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экономика
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по экономике обсудить возможные законодательные новации по развитию экономики и социальной сферы."Предлагаю поговорить о возможных действиях наших на ближайшую перспективу, поговорить о возможных законодательных новациях, чтобы донастоить, дополнить наши усилия по развитию экономики, социальной сферы регионов всей России", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.Путин также напомнил, что в декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на этот год, "прежде всего, речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения". Глава государства предложил подробно рассмотреть и это направление
https://ria.ru/20250526/putin-2019148603.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, ПМЭФ-2025, Россия, Экономика
Путин предложил обсудить законодательные новации в сфере экономики
Путин предложил обсудить возможные законодательные новации в сфере экономики