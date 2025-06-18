Путин и глава ОАЭ выразили озабоченность эскалацией между Ираном и Израилем
Путин и глава ОАЭ выразили озабоченность эскалацией ирано-израильского конфликта
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его коллега из ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразили озабоченность эскалацией ирано-израильского конфликта.
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"С обеих сторон выражена глубокая озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, чреватой самыми негативными последствиями для всего региона", — говорится в пресс-релизе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.
Собеседники также подчеркнули важность прекращения боевых действий и активизации урегулирования вопросов по ядерной программе Ирана.
Путин, со своей стороны, подтвердил, что Россия готова быть посредником в продвижении диалога между Тегераном и Тель-Авивом.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в ходе которой израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также несколько видных физиков-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии, авиабазы, средства ПВО.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
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