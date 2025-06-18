https://ria.ru/20250618/putin-2023587722.html

Путин и глава ОАЭ выразили озабоченность эскалацией между Ираном и Израилем

Путин и глава ОАЭ выразили озабоченность эскалацией между Ираном и Израилем - РИА Новости, 18.06.2025

Путин и глава ОАЭ выразили озабоченность эскалацией между Ираном и Израилем

Президент России Владимир Путин и его коллега из ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразили озабоченность эскалацией ирано-израильского конфликта. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:30:00+03:00

2025-06-18T14:30:00+03:00

2025-06-18T17:22:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его коллега из ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразили озабоченность эскалацией ирано-израильского конфликта."С обеих сторон выражена глубокая озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, чреватой самыми негативными последствиями для всего региона", — говорится в пресс-релизе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.Собеседники также подчеркнули важность прекращения боевых действий и активизации урегулирования вопросов по ядерной программе Ирана. Путин, со своей стороны, подтвердил, что Россия готова быть посредником в продвижении диалога между Тегераном и Тель-Авивом.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250616/udar-2023108784.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, война израиля и ирана: последние новости о конфликте