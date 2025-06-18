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Путин и глава ОАЭ выразили озабоченность эскалацией между Ираном и Израилем - РИА Новости, 18.06.2025
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14:30 18.06.2025 (обновлено: 17:22 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023587722.html
Путин и глава ОАЭ выразили озабоченность эскалацией между Ираном и Израилем
Путин и глава ОАЭ выразили озабоченность эскалацией между Ираном и Израилем - РИА Новости, 18.06.2025
Путин и глава ОАЭ выразили озабоченность эскалацией между Ираном и Израилем
Президент России Владимир Путин и его коллега из ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразили озабоченность эскалацией ирано-израильского конфликта. РИА Новости, 18.06.2025
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2025-06-18T17:22:00+03:00
в мире
иран
израиль
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владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его коллега из ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразили озабоченность эскалацией ирано-израильского конфликта.&quot;С обеих сторон выражена глубокая озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, чреватой самыми негативными последствиями для всего региона&quot;, — говорится в пресс-релизе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.Собеседники также подчеркнули важность прекращения боевых действий и активизации урегулирования вопросов по ядерной программе Ирана. Путин, со своей стороны, подтвердил, что Россия готова быть посредником в продвижении диалога между Тегераном и Тель-Авивом.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250616/udar-2023108784.html
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в мире, иран, израиль, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Россия, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Путин и глава ОАЭ выразили озабоченность эскалацией между Ираном и Израилем

Путин и глава ОАЭ выразили озабоченность эскалацией ирано-израильского конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его коллега из ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразили озабоченность эскалацией ирано-израильского конфликта.
«

"С обеих сторон выражена глубокая озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, чреватой самыми негативными последствиями для всего региона", — говорится в пресс-релизе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем: последствия ракетных атак - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем: последствия ракетных атак
16 июня, 13:20
Собеседники также подчеркнули важность прекращения боевых действий и активизации урегулирования вопросов по ядерной программе Ирана.
Путин, со своей стороны, подтвердил, что Россия готова быть посредником в продвижении диалога между Тегераном и Тель-Авивом.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в ходе которой израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также несколько видных физиков-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии, авиабазы, средства ПВО.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 08:00
 
В миреИранИзраильРоссияВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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