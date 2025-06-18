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Путин на ПМЭФ ответит на вопросы мировых информагентств - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
00:20 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/putin-2023443316.html
Путин на ПМЭФ ответит на вопросы мировых информагентств
Путин на ПМЭФ ответит на вопросы мировых информагентств - РИА Новости, 18.06.2025
Путин на ПМЭФ ответит на вопросы мировых информагентств
Президент России Владимир Путин в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответит на вопросы руководителей международных... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T00:20:00+03:00
2025-06-18T00:20:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответит на вопросы руководителей международных информационных агентств, проведет экономическое совещание и встретится с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Глава государства 18-20 июня совершит поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, сообщили ранее в Кремле. Сегодня у президента запланировано в том числе совещание по экономическим вопросам. Подобные встречи, на которых обсуждается текущая ситуация в экономике и задачи на перспективу, Путин проводит регулярно. Предыдущее совещание на эту тему состоялось в апреле, а нынешнее – совпало с днем старта крупнейшего форума в этой сфере. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Вопросы - ответыПрезидент России традиционно встречается на полях ПМЭФ с главами международных информационных агентств. В прошлом году в такой встрече участвовали представители Рейтер, Киодо, AP, DPA, EFE, AFP и других мировых СМИ. Всего были представлены 16 информагентств из стран СНГ, Европы и США, Азии и Ближнего Востока. Тогда беседа продлилась более трех часов, разговор был весьма откровенным. Путин подробно ответил на вопросы об украинском кризисе и о ходе специальной военной операции, о потерях Украины и России, о поставках западного оружия Киеву и об отношениях с лидерами Европейского союза. Президент тогда говорил и о перспективах российско-американских отношений, о внутриполитической борьбе в Штатах и об отношении к Дональду Трампу и Джо Байдену, которые тогда еще оба были претендентами на второй президентский срок в США. Звучали вопросы о ситуации на Ближнем Востоке, в секторе Газа, в Афганистане. Представители СМИ не обошли стороной и тему влияния санкций на российскую экономику. Президент также говорил о сотрудничестве России с Китаем, Турцией, Ираном, Азербайджаном, Казахстаном, о перспективах отношений с Италией, Южной Кореей, Японией. Очередная встреча президента с главами информагентств состоится вечером в среду. Разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили в Кремле. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что эти встречи традиционно вызывают большой интерес и широкие отклики в международном информационном пространстве. Беседы с РоуссеффВ этот же день на полях форума Путин побеседует с президентом Нового банка развития, учреждённого странами БРИКС, Дилмой Роуссефф. Эта встреча станет уже четвертой по счету с 2023 года, в предыдущий раз они встречались на саммите БРИКС в Казани в октябре прошлого года. Путин и Роуссефф работают "давно и плотно", а их общение началось еще в период пребывания Роуссефф на посту президента Бразилии, упомянул помощник российского лидера Ушаков. Он напомнил, что именно в ходе саммита БРИКС в 2014 году в Бразилии лидеры стран "пятерки" приняли решение учредить Новый банк развития. Это, как отметил Ушаков, первая структура такого масштаба, созданная странами с развивающейся экономикой. Как ожидается, на предстоящей сегодня встрече Путин и Роуссефф поговорят о дальнейшей стратегии Нового банка развития, перспективах укрепления его международных позиций, наращивании операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в России. Кроме того, они обсудят реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, рассказал Ушаков. Россия в прошлом году председательствовала в БРИКС, с 1 января председательство в объединении перешло к Бразилии.
https://ria.ru/20250617/putin-2023375053.html
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россия, бразилия, сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, брикс, новый банк развития, снг
ПМЭФ — 2025, Россия, Бразилия, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, БРИКС, Новый банк развития, СНГ
Путин на ПМЭФ ответит на вопросы мировых информагентств

Путин на полях ПМЭФ ответит на вопросы руководителей мировых информагентств

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответит на вопросы руководителей международных информационных агентств, проведет экономическое совещание и встретится с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
Глава государства 18-20 июня совершит поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, сообщили ранее в Кремле.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Ушаков рассказал о программе Путина на ПМЭФ
Вчера, 17:14
Сегодня у президента запланировано в том числе совещание по экономическим вопросам. Подобные встречи, на которых обсуждается текущая ситуация в экономике и задачи на перспективу, Путин проводит регулярно. Предыдущее совещание на эту тему состоялось в апреле, а нынешнее – совпало с днем старта крупнейшего форума в этой сфере.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Вопросы - ответы

Президент России традиционно встречается на полях ПМЭФ с главами международных информационных агентств. В прошлом году в такой встрече участвовали представители Рейтер, Киодо, AP, DPA, EFE, AFP и других мировых СМИ. Всего были представлены 16 информагентств из стран СНГ, Европы и США, Азии и Ближнего Востока. Тогда беседа продлилась более трех часов, разговор был весьма откровенным.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ
Вчера, 12:04
Путин подробно ответил на вопросы об украинском кризисе и о ходе специальной военной операции, о потерях Украины и России, о поставках западного оружия Киеву и об отношениях с лидерами Европейского союза. Президент тогда говорил и о перспективах российско-американских отношений, о внутриполитической борьбе в Штатах и об отношении к Дональду Трампу и Джо Байдену, которые тогда еще оба были претендентами на второй президентский срок в США.
Звучали вопросы о ситуации на Ближнем Востоке, в секторе Газа, в Афганистане. Представители СМИ не обошли стороной и тему влияния санкций на российскую экономику. Президент также говорил о сотрудничестве России с Китаем, Турцией, Ираном, Азербайджаном, Казахстаном, о перспективах отношений с Италией, Южной Кореей, Японией.
Очередная встреча президента с главами информагентств состоится вечером в среду. Разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили в Кремле. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что эти встречи традиционно вызывают большой интерес и широкие отклики в международном информационном пространстве.
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин примет участие в ПМЭФ
15 июня, 14:08

Беседы с Роуссефф

В этот же день на полях форума Путин побеседует с президентом Нового банка развития, учреждённого странами БРИКС, Дилмой Роуссефф. Эта встреча станет уже четвертой по счету с 2023 года, в предыдущий раз они встречались на саммите БРИКС в Казани в октябре прошлого года.
Путин и Роуссефф работают "давно и плотно", а их общение началось еще в период пребывания Роуссефф на посту президента Бразилии, упомянул помощник российского лидера Ушаков. Он напомнил, что именно в ходе саммита БРИКС в 2014 году в Бразилии лидеры стран "пятерки" приняли решение учредить Новый банк развития. Это, как отметил Ушаков, первая структура такого масштаба, созданная странами с развивающейся экономикой.
Как ожидается, на предстоящей сегодня встрече Путин и Роуссефф поговорят о дальнейшей стратегии Нового банка развития, перспективах укрепления его международных позиций, наращивании операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в России.
Кроме того, они обсудят реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, рассказал Ушаков. Россия в прошлом году председательствовала в БРИКС, с 1 января председательство в объединении перешло к Бразилии.
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Ушаков рассказал о встрече Путина с информагентствами на полях ПМЭФ
Вчера, 17:10
 
ПМЭФ — 2025РоссияБразилияСШАВладимир ПутинЮрий УшаковДональд ТрампБРИКСНовый банк развитияСНГ
 
 
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