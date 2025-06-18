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ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/punkt-2023581049.html
ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.06.2025
ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в Харьковской области
Опорные пункты ВСУ, склад боеприпасов, пункт временной дислокации наёмников и военная техника поражены в Изюмском и Богодуховском районах Харьковской области... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:13:00+03:00
2025-06-18T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Опорные пункты ВСУ, склад боеприпасов, пункт временной дислокации наёмников и военная техника поражены в Изюмском и Богодуховском районах Харьковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Изюмский район: уничтожены два опорных пункта ВСУ... повреждён склад боеприпасов в результате детонации", - сказал Лебедев. Собеседник также сообщил об ударах в Богодуховском районе Харьковской области. "Богодуховский район: разрушен пункт временной дислокации наёмников (село Ивашки). Выведена из строя техника ВСУ (автомобиль с боеприпасами, замаскированный под коммунальную службу)", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20250618/vsu-2023505477.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в Харьковской области

ВС РФ уничтожили 2 опорных пункта и склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Опорные пункты ВСУ, склад боеприпасов, пункт временной дислокации наёмников и военная техника поражены в Изюмском и Богодуховском районах Харьковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Изюмский район: уничтожены два опорных пункта ВСУ... повреждён склад боеприпасов в результате детонации", - сказал Лебедев.
Подготовка штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино, заявил российский боец
Вчера, 10:42
Собеседник также сообщил об ударах в Богодуховском районе Харьковской области.
"Богодуховский район: разрушен пункт временной дислокации наёмников (село Ивашки). Выведена из строя техника ВСУ (автомобиль с боеприпасами, замаскированный под коммунальную службу)", - отметил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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