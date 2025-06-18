https://ria.ru/20250618/punkt-2023581049.html
ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.06.2025
ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в Харьковской области
Опорные пункты ВСУ, склад боеприпасов, пункт временной дислокации наёмников и военная техника поражены в Изюмском и Богодуховском районах Харьковской области... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:13:00+03:00
2025-06-18T14:13:00+03:00
2025-06-18T14:13:00+03:00
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Опорные пункты ВСУ, склад боеприпасов, пункт временной дислокации наёмников и военная техника поражены в Изюмском и Богодуховском районах Харьковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Изюмский район: уничтожены два опорных пункта ВСУ... повреждён склад боеприпасов в результате детонации", - сказал Лебедев. Собеседник также сообщил об ударах в Богодуховском районе Харьковской области. "Богодуховский район: разрушен пункт временной дислокации наёмников (село Ивашки). Выведена из строя техника ВСУ (автомобиль с боеприпасами, замаскированный под коммунальную службу)", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20250618/vsu-2023505477.html
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харьковская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в Харьковской области
ВС РФ уничтожили 2 опорных пункта и склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области