https://ria.ru/20250618/punkt-2023581049.html

ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в Харьковской области

ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.06.2025

ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в Харьковской области

Опорные пункты ВСУ, склад боеприпасов, пункт временной дислокации наёмников и военная техника поражены в Изюмском и Богодуховском районах Харьковской области... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:13:00+03:00

2025-06-18T14:13:00+03:00

2025-06-18T14:13:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Опорные пункты ВСУ, склад боеприпасов, пункт временной дислокации наёмников и военная техника поражены в Изюмском и Богодуховском районах Харьковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Изюмский район: уничтожены два опорных пункта ВСУ... повреждён склад боеприпасов в результате детонации", - сказал Лебедев. Собеседник также сообщил об ударах в Богодуховском районе Харьковской области. "Богодуховский район: разрушен пункт временной дислокации наёмников (село Ивашки). Выведена из строя техника ВСУ (автомобиль с боеприпасами, замаскированный под коммунальную службу)", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20250618/vsu-2023505477.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф