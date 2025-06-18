https://ria.ru/20250618/psb-2023496963.html
Россияне в Абхазии и Южной Осетии будут получать пенсию только на карты ПСБ
Россияне в Абхазии и Южной Осетии будут получать пенсию только на карты ПСБ - РИА Новости, 18.06.2025
Россияне в Абхазии и Южной Осетии будут получать пенсию только на карты ПСБ
Изменяется порядок получения пенсионных и социальных выплат для граждан России, постоянно проживающих в Абхазии и Южной Осетии, с августа начисление средств от... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:19:00+03:00
2025-06-18T10:19:00+03:00
2025-06-18T10:19:00+03:00
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абхазия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Изменяется порядок получения пенсионных и социальных выплат для граждан России, постоянно проживающих в Абхазии и Южной Осетии, с августа начисление средств от Социального фонда России (СФР) будет осуществляться исключительно на карты ПСБ, сообщает пресс-служба банка. Оформление осуществляется по предварительной записи по бесплатной телефонной линии. Для обслуживания маломобильных пожилых людей организована работа специальных выездных групп. "На сегодняшний день пенсионные карты ПСБ получили более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, и более 1 600 – в Южной Осетии. Таким образом, мы уже обеспечили картами подавляющее большинство получателей социальных выплат из числа наших соотечественников в этих республиках", – отметил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
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общество, абхазия, южная осетия, россия
Общество, Абхазия, Южная Осетия, Россия
Россияне в Абхазии и Южной Осетии будут получать пенсию только на карты ПСБ
Граждане РФ в Абхазии и Южной Осетии будут получать пенсию только на карты ПСБ
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Изменяется порядок получения пенсионных и социальных выплат для граждан России, постоянно проживающих в Абхазии и Южной Осетии, с августа начисление средств от Социального фонда России (СФР) будет осуществляться исключительно на карты ПСБ, сообщает пресс-служба банка.
Оформление осуществляется по предварительной записи по бесплатной телефонной линии. Для обслуживания маломобильных пожилых людей организована работа специальных выездных групп.
"На сегодняшний день пенсионные карты ПСБ получили более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, и более 1 600 – в Южной Осетии. Таким образом, мы уже обеспечили картами подавляющее большинство получателей социальных выплат из числа наших соотечественников в этих республиках", – отметил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.