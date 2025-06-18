https://ria.ru/20250618/professionaly-2023560172.html

Свыше миллиона человек участвуют в чемпионатном движении "Профессионалы"

Свыше миллиона человек участвуют в чемпионатном движении "Профессионалы" - РИА Новости, 18.06.2025

Свыше миллиона человек участвуют в чемпионатном движении "Профессионалы"

Число участников Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 году выросло более чем в два раза по сравнению с... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:11:00+03:00

2025-06-18T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число участников Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 году выросло более чем в два раза по сравнению с 2024 годом и превысило миллион человек, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. В числе участников движения – более 300 тысяч конкурсантов, а также эксперты-наставники, главные эксперты, менеджеры компетенций, представители индустрии, участники деловой и профориентационной программ, волонтеры. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству включает в себя Чемпионат "Профессионалы" и Чемпионат высоких технологий. Оно направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное событие в системе среднего профессионального образования, перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проводится в трех городах. В мае в Нижнем Новгороде состоялся финал по компетенциям креативных индустрий и ИТ, в августе в Калуге финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре-декабре в Санкт-Петербурге пройдет финал по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий. Чемпионат высоких технологий – это соревнования по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. Его финал состоится в сентябре в Великом Новгороде. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Чемпионатное движение организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250617/rets-2023378122.html

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общество, россия, калуга, нижний новгород, чемпионат «профессионалы», социальный навигатор, сн_образование