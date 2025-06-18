https://ria.ru/20250618/professionalitet-2023584622.html

Более 7,5 тысячи компаний стали партнерами чемпионатов по профмастерству

Более 7,5 тысячи компаний стали партнерами чемпионатов по профмастерству - РИА Новости, 18.06.2025

Более 7,5 тысячи компаний стали партнерами чемпионатов по профмастерству

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 году поддержали более 7600 работодателей, которые участвуют в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:22:00+03:00

2025-06-18T14:22:00+03:00

2025-06-18T14:22:00+03:00

чемпионат «профессионалы»

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 году поддержали более 7600 работодателей, которые участвуют в проведении ключевых соревнований системы среднего профобразования – Чемпионата "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Работодатели разрабатывают задания для соревнований и оценивают мастерство участников, предоставляют стажировки и возможности для трудоустройства. "Чемпионатное движение служит платформой для синхронизации системы среднего профессионального образования с запросами экономики благодаря активному вкладу работодателей, которые участвуют в формировании конкурсных заданий, выступают экспертами и наставниками конкурсантов, предоставляют площадки для проведения состязаний. В этом году число работодателей, вовлеченных в экосистему чемпионатного движения, превысило 7600 организаций, в их числе ведущие федеральные компании. Таким образом, чемпионатное движение становится фундаментом для устойчивого развития кадрового потенциала России", – приводятся в сообщении слова начальника дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Института развития профессионального образования Ксении Калугиной. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя Чемпионат "Профессионалы" и Чемпионат высоких технологий. Оно направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Число участников движения в 2025 году превысило миллион человек. Это более 300 тысяч конкурсантов, а также эксперты-наставники, главные эксперты, менеджеры компетенций, представители индустрии, участники деловой и профориентационной программ, волонтеры. Чемпионат "Профессионалы" и Чемпионат высоких технологий проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Чемпионатное движение организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250618/professionaly-2023560172.html

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чемпионат «профессионалы», россия