https://ria.ru/20250618/prezident-2023700475.html

Тысячи человек собрались в центре Буэнос-Айреса в поддержку Киршнер

Тысячи человек собрались в центре Буэнос-Айреса в поддержку Киршнер - РИА Новости, 18.06.2025

Тысячи человек собрались в центре Буэнос-Айреса в поддержку Киршнер

Тысячи человек собираются в центре Буэнос-Айреса в поддержку экс-президента Аргентины Кристины Киршнер, приговоренной к шести годам тюрьмы по делу о коррупции,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:05:00+03:00

2025-06-18T20:05:00+03:00

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буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Тысячи человек собираются в центре Буэнос-Айреса в поддержку экс-президента Аргентины Кристины Киршнер, приговоренной к шести годам тюрьмы по делу о коррупции, передает корреспондент РИА Новости. Толпа перекрыла часть главной магистрали города - проспект 9 июля. Сторонники Киршнер и профсоюзные организации движутся в сторону центральной площади Буэнос-Айреса, где расположен дом правительства. Часть из них остаётся у дома Киршнер, где она отбывает наказание. В городе дежурят усиленные наряды полиции. На въездах в Буэнос-Айрес правоохранители тормозят и проверяют автобусы, везущие в центр из разных провинций сторонников экс-президента. Верховный суд Аргентины 10 июня подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей Киршнер на шестилетний срок по делу о коррупции. При этом экс-президенту разрешено отбывать наказание дома.

https://ria.ru/20250611/kirshner-2022153906.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина