Тысячи человек собрались в центре Буэнос-Айреса в поддержку Киршнер
Тысячи человек собираются в столице Аргентины в поддержку Киршнер
© AP Photo / Gustavo GarelloСторонники бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер протестуют на площади Пласа-де-Майо в Буэнос-Айресе, Аргентина
© AP Photo / Gustavo Garello
Сторонники бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер протестуют на площади Пласа-де-Майо в Буэнос-Айресе, Аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Тысячи человек собираются в центре Буэнос-Айреса в поддержку экс-президента Аргентины Кристины Киршнер, приговоренной к шести годам тюрьмы по делу о коррупции, передает корреспондент РИА Новости.
Толпа перекрыла часть главной магистрали города - проспект 9 июля. Сторонники Киршнер и профсоюзные организации движутся в сторону центральной площади Буэнос-Айреса, где расположен дом правительства. Часть из них остаётся у дома Киршнер, где она отбывает наказание.
В городе дежурят усиленные наряды полиции. На въездах в Буэнос-Айрес правоохранители тормозят и проверяют автобусы, везущие в центр из разных провинций сторонников экс-президента.
Верховный суд Аргентины 10 июня подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей Киршнер на шестилетний срок по делу о коррупции. При этом экс-президенту разрешено отбывать наказание дома.