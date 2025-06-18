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Пожар в торговом здании в Махачкале локализовали
Пожар в торговом здании в Махачкале локализовали - РИА Новости, 18.06.2025
Пожар в торговом здании в Махачкале локализовали
Пожар в трехэтажном торговом здании в Махачкале локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:40:00+03:00
2025-06-18T20:40:00+03:00
2025-06-18T20:40:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пожар в трехэтажном торговом здании в Махачкале локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что трехэтажное торговое здание горит в Махачкале на площади 500 квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет. "Пожар в Махачкале локализован на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в торговом здании в Махачкале локализовали
Пожар в трехэтажном торговом здании в Махачкале локализовали