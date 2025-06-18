https://ria.ru/20250618/pozhar-2023641191.html

В Щелково при пожаре в здании автосервиса пострадал человек

В Щелково при пожаре в здании автосервиса пострадал человек - РИА Новости, 18.06.2025

В Щелково при пожаре в здании автосервиса пострадал человек

Пожар в одноэтажном здании автосервиса в подмосковном Щелково удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:27:00+03:00

2025-06-18T17:27:00+03:00

2025-06-18T17:29:00+03:00

происшествия

щелково

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пожар в одноэтажном здании автосервиса в подмосковном Щелково удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."В 17.15 локализация на площади 400 квадратных метров. Один пострадавший, отравление продуктами горения, госпитализирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250617/sakhalin-2023293054.html

щелково

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, щелково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)