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В Щелково при пожаре в здании автосервиса пострадал человек
В Щелково при пожаре в здании автосервиса пострадал человек - РИА Новости, 18.06.2025
В Щелково при пожаре в здании автосервиса пострадал человек
Пожар в одноэтажном здании автосервиса в подмосковном Щелково удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:27:00+03:00
2025-06-18T17:27:00+03:00
2025-06-18T17:29:00+03:00
происшествия
щелково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пожар в одноэтажном здании автосервиса в подмосковном Щелково удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."В 17.15 локализация на площади 400 квадратных метров. Один пострадавший, отравление продуктами горения, госпитализирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250617/sakhalin-2023293054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, щелково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Щелково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Щелково при пожаре в здании автосервиса пострадал человек
В Щелково при пожаре в здании автосервиса от продуктов горения пострадал человек