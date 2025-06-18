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В Щелково при пожаре в здании автосервиса пострадал человек - РИА Новости, 18.06.2025
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17:27 18.06.2025 (обновлено: 17:29 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/pozhar-2023641191.html
В Щелково при пожаре в здании автосервиса пострадал человек
В Щелково при пожаре в здании автосервиса пострадал человек - РИА Новости, 18.06.2025
В Щелково при пожаре в здании автосервиса пострадал человек
Пожар в одноэтажном здании автосервиса в подмосковном Щелково удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:27:00+03:00
2025-06-18T17:29:00+03:00
происшествия
щелково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пожар в одноэтажном здании автосервиса в подмосковном Щелково удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."В 17.15 локализация на площади 400 квадратных метров. Один пострадавший, отравление продуктами горения, госпитализирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250617/sakhalin-2023293054.html
щелково
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происшествия, щелково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Щелково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Щелково при пожаре в здании автосервиса пострадал человек

В Щелково при пожаре в здании автосервиса от продуктов горения пострадал человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пожар в одноэтажном здании автосервиса в подмосковном Щелково удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"В 17.15 локализация на площади 400 квадратных метров. Один пострадавший, отравление продуктами горения, госпитализирован", - говорится в сообщении.
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17 июня, 11:50
 
ПроисшествияЩелковоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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