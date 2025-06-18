https://ria.ru/20250618/posolstvo-2023478208.html

Посольство России в Израиле может сменить локацию

Посольство России в Израиле может сменить локацию - РИА Новости, 18.06.2025

Посольство России в Израиле может сменить локацию

У посольства России в Израиле есть планы по переносу посольства в другое безопасное место в Израиле, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:07:00+03:00

2025-06-18T09:07:00+03:00

2025-06-18T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. У посольства России в Израиле есть планы по переносу посольства в другое безопасное место в Израиле, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Соловьев.live."В крайнем случае у нас есть планы по вывозу сотрудников посольства, они реальные, разного рода, разными путями, мы следим за обстановкой. В конце концов не исключаю варианта перемещения в другое более безопасное место без выезда из Израиля, такой вариант тоже присутствует", - сказал он.

https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, израиль, в мире