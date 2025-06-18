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Посольство России в Израиле может сменить локацию - РИА Новости, 18.06.2025
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09:07 18.06.2025 (обновлено: 09:23 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/posolstvo-2023478208.html
Посольство России в Израиле может сменить локацию
Посольство России в Израиле может сменить локацию - РИА Новости, 18.06.2025
Посольство России в Израиле может сменить локацию
У посольства России в Израиле есть планы по переносу посольства в другое безопасное место в Израиле, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:07:00+03:00
2025-06-18T09:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. У посольства России в Израиле есть планы по переносу посольства в другое безопасное место в Израиле, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Соловьев.live."В крайнем случае у нас есть планы по вывозу сотрудников посольства, они реальные, разного рода, разными путями, мы следим за обстановкой. В конце концов не исключаю варианта перемещения в другое более безопасное место без выезда из Израиля, такой вариант тоже присутствует", - сказал он.
https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html
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россия, израиль, в мире
Россия, Израиль, В мире
Посольство России в Израиле может сменить локацию

Посольство России в Израиле могут перенести в безопасное место

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Израиле
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства России в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. У посольства России в Израиле есть планы по переносу посольства в другое безопасное место в Израиле, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Соловьев.live.
"В крайнем случае у нас есть планы по вывозу сотрудников посольства, они реальные, разного рода, разными путями, мы следим за обстановкой. В конце концов не исключаю варианта перемещения в другое более безопасное место без выезда из Израиля, такой вариант тоже присутствует", - сказал он.
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