https://ria.ru/20250618/polsha-2023632555.html
В Польше сделали неожиданное заявление о России
В Польше сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 18.06.2025
В Польше сделали неожиданное заявление о России
Большое число представленных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стран демонстрирует, что у Запада не получилось изолировать Россию,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:16:00+03:00
2025-06-18T17:16:00+03:00
2025-06-18T17:16:00+03:00
россия
польша
индонезия
прабово субианто
юрий ушаков
бадра гунба
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Большое число представленных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стран демонстрирует, что у Запада не получилось изолировать Россию, пишет политолог Томаш Янковский в статье для польского портала Mysl Polska."Международное бизнес-сообщество нуждается в такой площадке в России. И, конечно, сложно говорить о "великой изоляции России", — говорится в материале.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.В настоящее время участие в ПМЭФ-2025 подтвердили 20 000 представителей из 140 стран и территорий.Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, на форум в этом году приедут государственные деятели и политики из порядка 50 стран мира. Среди гостей президент Индонезии Прабово Субианто, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Республики Сербской (БиГ) Милорад Додик, председатель правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев, вице-президент Йемена Тарик Салех, вице-президент ЮАР Пол Машатиле, заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян, а также вице-премьеры Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Ирака, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Танзании, Туркменистана и Узбекистана.
https://ria.ru/20250617/polsha-2023344850.html
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россия, польша, индонезия, прабово субианто, юрий ушаков, бадра гунба
Россия, Польша, Индонезия, Прабово Субианто, Юрий Ушаков, Бадра Гунба
В Польше сделали неожиданное заявление о России
Mysl Polska: ПМЭФ показывает, что Россия не изолирована от мира