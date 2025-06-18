https://ria.ru/20250618/politsiya-2023704606.html

Иранская полиция подтвердила удар ЦАХАЛ по ее штаб-квартире

Иранская полиция подтвердила удар ЦАХАЛ по ее штаб-квартире - РИА Новости, 19.06.2025

Иранская полиция подтвердила удар ЦАХАЛ по ее штаб-квартире

Полиция Ирана подтвердила удар Израиля по своей штаб-квартире в Тегеране, в результате есть раненые, следует из заявления Главного полицейского управления... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T21:08:00+03:00

2025-06-18T21:08:00+03:00

2025-06-19T09:06:00+03:00

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Полиция Ирана подтвердила удар Израиля по своей штаб-квартире в Тегеране, в результате есть раненые, следует из заявления Главного полицейского управления Ирана."В результате атаки израильского режима несколько часов назад были повреждены некоторые здания вокруг центрального штаба полицейского управления, в результате чего несколько наших коллег получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы полицейского управления Ирана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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Обстановка на улицах Тегерана Улицы Ирана сегодня были непривычно пусты на фоне обстрелов, многие магазины закрыты, передаёт корреспондент РИА Новости из Тегерана 2025-06-18T21:08 true PT0M55S

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, украинский демократический альянс за реформы (удар), израиль, в мире, иран, тегеран (город), казем джалали