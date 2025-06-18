СМИ: в Словакии попытались задержать экс-министра обороны
В Словакии попытались задержать экс-министра обороны Надя, помогавшего Украине
© AP Photo / Lukas GrinajСловацкий полицейский
© AP Photo / Lukas Grinaj
Словацкий полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 18 июн - РИА Новости. Полиция пыталась задержать экс-министра обороны Словакии Ярослава Надя, который руководил процессом передачи военной техники Украине, сообщило словацкое издание Denník N.
"Полиция сегодня утром пыталась задержать председателя партии Demokrati ("Демократы") Ярослава Надя, который находится в отпуске в Канаде, что следует из его социальных сетей. Изданию Denník N это подтвердили два источника", - говорится в сообщении издания в среду.
По данным портала, полиция задержала бывшего руководителя государственной компании Konštrukta Defense, занимающейся производством оборонной продукции, а также планирует задержать одного из бывших сотрудников министерства обороны республики.
"Пока непонятно, чего касается акция (полиции), однако, по всей вероятности, передачи боеприпасов Украине", - отметило издание.
В конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса КУБ стоимостью 500 миллионов евро. Результаты этой проверки были переданы правоохранительным органам. В настоящее время правоохранительные органы со своей стороны проверяют законность оснований, на основе которых власти Словакии передали военную технику Украине в 2022-2023 годах.
В ноябре 2024 года глава МВД Матуш Шутай-Эшток сообщил, что расследованием законности передачи военной техники Украине бывшим руководством республики займется специальная следственная группа. Глава МВД сообщал, что следователи проверят действия бывшего руководства министерства обороны страны и других членов бывшего правительства, решения которых сделали возможным передачу Украине дорогостоящей военной техники.
Ранее госсекретарь словацкого минобороны Игор Мелихер заявил, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Ярослава Надя следует принять правовые меры.
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.