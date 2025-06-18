https://ria.ru/20250618/politsija-2023492388.html

СМИ: в Словакии попытались задержать экс-министра обороны

СМИ: в Словакии попытались задержать экс-министра обороны - РИА Новости, 18.06.2025

СМИ: в Словакии попытались задержать экс-министра обороны

Полиция пыталась задержать экс-министра обороны Словакии Ярослава Надя, который руководил процессом передачи военной техники Украине, сообщило словацкое издание РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:01:00+03:00

2025-06-18T10:01:00+03:00

2025-06-18T10:01:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 18 июн - РИА Новости. Полиция пыталась задержать экс-министра обороны Словакии Ярослава Надя, который руководил процессом передачи военной техники Украине, сообщило словацкое издание Denník N. "Полиция сегодня утром пыталась задержать председателя партии Demokrati ("Демократы") Ярослава Надя, который находится в отпуске в Канаде, что следует из его социальных сетей. Изданию Denník N это подтвердили два источника", - говорится в сообщении издания в среду. По данным портала, полиция задержала бывшего руководителя государственной компании Konštrukta Defense, занимающейся производством оборонной продукции, а также планирует задержать одного из бывших сотрудников министерства обороны республики. "Пока непонятно, чего касается акция (полиции), однако, по всей вероятности, передачи боеприпасов Украине", - отметило издание. В конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса КУБ стоимостью 500 миллионов евро. Результаты этой проверки были переданы правоохранительным органам. В настоящее время правоохранительные органы со своей стороны проверяют законность оснований, на основе которых власти Словакии передали военную технику Украине в 2022-2023 годах. В ноябре 2024 года глава МВД Матуш Шутай-Эшток сообщил, что расследованием законности передачи военной техники Украине бывшим руководством республики займется специальная следственная группа. Глава МВД сообщал, что следователи проверят действия бывшего руководства министерства обороны страны и других членов бывшего правительства, решения которых сделали возможным передачу Украине дорогостоящей военной техники. Ранее госсекретарь словацкого минобороны Игор Мелихер заявил, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Ярослава Надя следует принять правовые меры. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.

https://ria.ru/20250303/slovakija-2002790678.html

https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994114299.html

https://ria.ru/20250429/slovakija-2014119663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, миг-29, зрк с-300