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В Свердловской области ищут председателя гордумы - РИА Новости, 18.06.2025
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14:05 18.06.2025
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В Свердловской области ищут председателя гордумы
В Свердловской области ищут председателя гордумы - РИА Новости, 18.06.2025
В Свердловской области ищут председателя гордумы
Сотрудники полиции устанавливают местонахождение председателя думы Кушвинского городского округа (Свердловская область) Сергея Клиросова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:05:00+03:00
2025-06-18T14:05:00+03:00
происшествия
свердловская область
кушва
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение председателя думы Кушвинского городского округа (Свердловская область) Сергея Клиросова, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно-розыскные мероприятия по установления возможного местонахождения данного гражданина", – сказал Горелых на просьбу прокомментировать сведения о пропаже Клиросова. В среду в местных СМИ появилась информация, что председателя гордумы Кушвы, 54-летнего Сергея Клиросова, не могут найти якобы уже полтора месяца. Клиросов был назначен председателем думы Кушвинского городского округа в сентябре 2021 года.
https://ria.ru/20250617/litva-2023351366.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, кушва
Происшествия, Свердловская область, Кушва
В Свердловской области ищут председателя гордумы

В Свердловской области полиция ищет председателя гордумы Клиросова

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение председателя думы Кушвинского городского округа (Свердловская область) Сергея Клиросова, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно-розыскные мероприятия по установления возможного местонахождения данного гражданина", – сказал Горелых на просьбу прокомментировать сведения о пропаже Клиросова.
В среду в местных СМИ появилась информация, что председателя гордумы Кушвы, 54-летнего Сергея Клиросова, не могут найти якобы уже полтора месяца.
Клиросов был назначен председателем думы Кушвинского городского округа в сентябре 2021 года.
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ПроисшествияСвердловская областьКушва
 
 
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