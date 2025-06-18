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В Можайске побит суточный рекорд по количеству осадков
В Можайске побит суточный рекорд по количеству осадков - РИА Новости, 18.06.2025
В Можайске побит суточный рекорд по количеству осадков
Суточный рекорд по количеству осадков побит в подмосковном Можайске, за сутки там выпало около 43% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:08:00+03:00
2025-06-18T23:08:00+03:00
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общество
можайск
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Суточный рекорд по количеству осадков побит в подмосковном Можайске, за сутки там выпало около 43% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В Подмосковье сильные дожди прошли в Можайске - там выпало 15 миллиметров дождя и в Дмитрове - 24 миллиметра. Если добавить к этим показателям дожди, прошедшие ночью, то получим, что в Дмитрове за сутки 18 июня выпало 32 миллиметра осадков, что составляет 43% от нормы июня, а в Можайске - 33 миллиметра, это также 43% от месячной нормы. Более того, с таким показателем, в Можайске обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков - прежнее достижение составляло 25 миллиметра и было установлено в 1942 году", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, дождей оказалось немного - 2 миллиметра, а на других метеостанциях города выпало от 3 миллиметров в Тушино и на Балчуге, до 25 миллиметров в МГУ. В Новой Москве в осадкомеры попало до 20 миллиметров дождя. "Предстоящий четверг вновь обещает быть дождливым", - добавил Леус.
https://ria.ru/20250611/pogoda-2022392828.html
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общество, можайск, дмитров, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Можайск, Дмитров, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
В Можайске побит суточный рекорд по количеству осадков
Леус: в Можайске за сутки выпало 43% от месячной нормы осадков