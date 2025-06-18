https://ria.ru/20250618/pogoda-2023701616.html
Москвичам посоветовали пользоваться метро из-за ливня
Москвичам посоветовали пользоваться метро из-за ливня - РИА Новости, 18.06.2025
Москвичам посоветовали пользоваться метро из-за ливня
Москвичам рекомендуют использовать метро для передвижения по городу из-за ливня с грозой, которые продлятся до середины четверга, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:54:00+03:00
2025-06-18T20:54:00+03:00
2025-06-18T20:54:00+03:00
общество
москва
петр бирюков
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москвичам рекомендуют использовать метро для передвижения по городу из-за ливня с грозой, которые продлятся до середины четверга, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра в Москве. Бирюков со ссылкой на данные синоптиков отметил, что в течение трех дней – со среды, 18 июня, по пятницу, 20 июня, включительно – выпадет две трети месячной нормы осадков. Также местами возможны гроза, сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. "ЦОДД: завтра в Москве ожидаются сильный дождь с грозой - для поездок рекомендуем использовать метро. По прогнозам синоптиков, ливень с грозой продлятся до середины завтрашнего дня", - говорится в сообщении. Отмечается, что если поездок на автомобиле не избежать, то рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
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общество, москва, петр бирюков, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Москва, Петр Бирюков, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Москвичам посоветовали пользоваться метро из-за ливня
Москвичам рекомендовали использовать метро для передвижения из-за ливня с грозой
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Москвичам рекомендуют использовать метро для передвижения по городу из-за ливня с грозой, которые продлятся до середины четверга, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра в Москве. Бирюков со ссылкой на данные синоптиков отметил, что в течение трех дней – со среды, 18 июня, по пятницу, 20 июня, включительно – выпадет две трети месячной нормы осадков. Также местами возможны гроза, сильные порывы ветра до 15 метров в секунду.
"ЦОДД: завтра в Москве ожидаются сильный дождь с грозой - для поездок рекомендуем использовать метро. По прогнозам синоптиков, ливень с грозой продлятся до середины завтрашнего дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если поездок на автомобиле не избежать, то рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.