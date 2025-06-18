https://ria.ru/20250618/pogoda-2023701616.html

Москвичам посоветовали пользоваться метро из-за ливня

Москвичам посоветовали пользоваться метро из-за ливня - РИА Новости, 18.06.2025

Москвичам посоветовали пользоваться метро из-за ливня

Москвичам рекомендуют использовать метро для передвижения по городу из-за ливня с грозой, которые продлятся до середины четверга, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:54:00+03:00

2025-06-18T20:54:00+03:00

2025-06-18T20:54:00+03:00

общество

москва

петр бирюков

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москвичам рекомендуют использовать метро для передвижения по городу из-за ливня с грозой, которые продлятся до середины четверга, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра в Москве. Бирюков со ссылкой на данные синоптиков отметил, что в течение трех дней – со среды, 18 июня, по пятницу, 20 июня, включительно – выпадет две трети месячной нормы осадков. Также местами возможны гроза, сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. "ЦОДД: завтра в Москве ожидаются сильный дождь с грозой - для поездок рекомендуем использовать метро. По прогнозам синоптиков, ливень с грозой продлятся до середины завтрашнего дня", - говорится в сообщении. Отмечается, что если поездок на автомобиле не избежать, то рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

https://ria.ru/20250611/pogoda-2022392828.html

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общество, москва, петр бирюков, центр организации дорожного движения (цодд)