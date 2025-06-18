https://ria.ru/20250618/podpole-2023712495.html

Подполье: украинская молодежь опасается снижения возраста мобилизации

Подполье: украинская молодежь опасается снижения возраста мобилизации - РИА Новости, 18.06.2025

Подполье: украинская молодежь опасается снижения возраста мобилизации

Молодые люди возрастом 18-23 лет бегут с Украины под предлогом обучения или отдыха, опасаясь понижения мобилизационного возраста, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:19:00+03:00

2025-06-18T22:19:00+03:00

2025-06-18T22:19:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Молодые люди возрастом 18-23 лет бегут с Украины под предлогом обучения или отдыха, опасаясь понижения мобилизационного возраста, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. При этом в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уже в феврале 2025 года минобороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около более 1,8 миллиона рублей) за подписание контракта и 120 тысяч гривен (212 тысяч рублей) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. При этом идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна. "Программа по привлечению молодежи в ВСУ провалилась, потому как молодежь не совсем глупая оказалась на Украине. На данный момент молодежь, когда узнала, что их пока еще приглашают в ВСУ, летом рванули в основном за границу, вроде как отдыхать или поступать, на самом деле, по общению с молодежью с той стороны, с их родителями, которые еще остались на Украине, возвращаться они не собираются", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что молодые люди опасаются принятия киевской властью закона о снижении призывного возраста и начала их отлова сотрудниками ТЦК. "На Украине хорошо и сильно рассказывали, как прекрасно живется в Европе, на этом контрасте на Украине жить просто ужас, а с Украины свободный выезд, по крайней мере пока, пока еще для молодых. Конечно, они уезжают", - добавил подпольщик.

https://ria.ru/20250616/ukraina-2023212396.html

https://ria.ru/20250618/programma-2023620152.html

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украина, европа, сергей лебедев, вооруженные силы украины