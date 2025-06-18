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Подполье: украинская молодежь опасается снижения возраста мобилизации - РИА Новости, 18.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:19 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/podpole-2023712495.html
Подполье: украинская молодежь опасается снижения возраста мобилизации
Подполье: украинская молодежь опасается снижения возраста мобилизации - РИА Новости, 18.06.2025
Подполье: украинская молодежь опасается снижения возраста мобилизации
Молодые люди возрастом 18-23 лет бегут с Украины под предлогом обучения или отдыха, опасаясь понижения мобилизационного возраста, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:19:00+03:00
2025-06-18T22:19:00+03:00
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европа
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Молодые люди возрастом 18-23 лет бегут с Украины под предлогом обучения или отдыха, опасаясь понижения мобилизационного возраста, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. При этом в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уже в феврале 2025 года минобороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около более 1,8 миллиона рублей) за подписание контракта и 120 тысяч гривен (212 тысяч рублей) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. При этом идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна. "Программа по привлечению молодежи в ВСУ провалилась, потому как молодежь не совсем глупая оказалась на Украине. На данный момент молодежь, когда узнала, что их пока еще приглашают в ВСУ, летом рванули в основном за границу, вроде как отдыхать или поступать, на самом деле, по общению с молодежью с той стороны, с их родителями, которые еще остались на Украине, возвращаться они не собираются", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что молодые люди опасаются принятия киевской властью закона о снижении призывного возраста и начала их отлова сотрудниками ТЦК. "На Украине хорошо и сильно рассказывали, как прекрасно живется в Европе, на этом контрасте на Украине жить просто ужас, а с Украины свободный выезд, по крайней мере пока, пока еще для молодых. Конечно, они уезжают", - добавил подпольщик.
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023212396.html
https://ria.ru/20250618/programma-2023620152.html
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украина, европа, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье: украинская молодежь опасается снижения возраста мобилизации

Украинская молодежь опасается снижения возраста мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Молодые люди возрастом 18-23 лет бегут с Украины под предлогом обучения или отдыха, опасаясь понижения мобилизационного возраста, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. При этом в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уже в феврале 2025 года минобороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около более 1,8 миллиона рублей) за подписание контракта и 120 тысяч гривен (212 тысяч рублей) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. При этом идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
"Они заложники". Журналистка раскрыла всю подноготную событий на Украине
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"Программа по привлечению молодежи в ВСУ провалилась, потому как молодежь не совсем глупая оказалась на Украине. На данный момент молодежь, когда узнала, что их пока еще приглашают в ВСУ, летом рванули в основном за границу, вроде как отдыхать или поступать, на самом деле, по общению с молодежью с той стороны, с их родителями, которые еще остались на Украине, возвращаться они не собираются", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что молодые люди опасаются принятия киевской властью закона о снижении призывного возраста и начала их отлова сотрудниками ТЦК.
"На Украине хорошо и сильно рассказывали, как прекрасно живется в Европе, на этом контрасте на Украине жить просто ужас, а с Украины свободный выезд, по крайней мере пока, пока еще для молодых. Конечно, они уезжают", - добавил подпольщик.
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Программа по привлечению молодежи в ВСУ провалилась, сообщили в подполье
Вчера, 16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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