https://ria.ru/20250618/podmoskove-2023705662.html
В Подмосковье из домовладения изъяли детеныша леопарда
В Подмосковье из домовладения изъяли детеныша леопарда - РИА Новости, 18.06.2025
В Подмосковье из домовладения изъяли детеныша леопарда
Правоохранители изъяли трехмесячного детеныша леопарда из домовладения в Подмосковье, где ранее был обнаружен тигренок, сообщается в Telegram-канале прокуратуры РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:17:00+03:00
2025-06-18T21:17:00+03:00
2025-06-18T21:17:00+03:00
московская область (подмосковье)
обрушение железнодорожного моста в курской области
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Правоохранители изъяли трехмесячного детеныша леопарда из домовладения в Подмосковье, где ранее был обнаружен тигренок, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее ведомство сообщало, что 10-месячный тигренок обнаружен на территории частного дома в Подмосковье, владельцы не предоставили документы о законности владения хищником, а в доме также проживают трое детей. Тигренка передали в центр реабилитации диких животных для обследования, попутно там же нашли детеныша леопарда. "Трехмесячный детеныш леопарда также изъят специалистами и передан в центр реабилитации диких животных", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250618/podmoskove-2023537395.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), обрушение железнодорожного моста в курской области, происшествия
Московская область (Подмосковье), Обрушение железнодорожного моста в Курской области, Происшествия
В Подмосковье из домовладения изъяли детеныша леопарда
В Подмосковье из домовладения изъяли трехмесячного детеныша леопарда