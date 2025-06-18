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Стенд Московской области начал работу на экономическом форуме в Петербурге - РИА Новости, 18.06.2025
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Новости Подмосковья
 
14:15 18.06.2025 (обновлено: 14:16 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/podmoskove-2023582061.html
Стенд Московской области начал работу на экономическом форуме в Петербурге
Стенд Московской области начал работу на экономическом форуме в Петербурге - РИА Новости, 18.06.2025
Стенд Московской области начал работу на экономическом форуме в Петербурге
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) начал работу стенд Подмосковья, традиционно основой его концепции стали современные технологии, в том РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:15:00+03:00
2025-06-18T14:16:00+03:00
новости подмосковья
экономика
технологии
московская область (подмосковье)
истра
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) начал работу стенд Подмосковья, традиционно основой его концепции стали современные технологии, в том числе виртуальной реальности, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Так, гости могут сыграть в интерактивную игру "Ну, инвестируй!", напоминающую один из первых советских гаджетов "Ну, погоди!", где волк ловил куриные яйца. Только вместо известного мультипликационного персонажа здесь – разработанный в Подмосковье промышленный робот-манипулятор с корзиной для "инвестиционных покупок". Он установлен перед большим экраном и управляется игровым джойстиком. Любой посетитель может "поймать" товары и продукты, производимые в Московской области. При этом на экране растет сумма баллов — стоимость инвестиционной корзины в рублях. Таким образом, используя гаджет из прошлого и технологии настоящего, Подмосковье демонстрирует свои возможности. В другой части экспозиции представлен симулятор мини-погрузчика. В отличие от настоящего у него вместо стекол — экраны, которые показывают виды подмосковных улиц. Управляя рычагами и педалями, посетители могут очистить целый подмосковный двор от снега. Сейчас сервис тестируют в семи муниципалитетах Подмосковья — Ленинском, Истре, Балашихе, Одинцовском, Люберцах, Королеве, Щелкове. К системе уже подключено 46 маршрутов, 35 сотрудников и 31 машина. Если проект покажет эффективность, его будут масштабировать на всю область и дальше – по стране. Еще посетителей подмосковного стенда встречает робот София. Это голосовой помощник на основе ИИ, который разработан для предпринимателей и потенциальных инвесторов. На русском и китайском языках София рассказывает, как открыть бизнес в Подмосковье, какие меры поддержки можно получить, где найти площадку для размещения производства и многое другое. Достаточно просто задать вопрос, и робот ответит. Также на стенде региона представлены онлайн-сервисы для бизнеса, разработанные в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Все они доступны на Инвестиционном портале Московской области. Это, например, интерактивная карта – сервис по подбору земли или помещения для реализации бизнес-проекта или калькулятор мер поддержки, который определит подходящие меры для конкретного проекта. Помимо этого, Подмосковье представит новый формат инфраструктуры для бизнеса "Все включено". На стенде установлен макет Государственного индустриального парка. Это готовая инженерная и транспортная инфраструктура, производственные боксы в формате "Лайт индастриал" для быстрого запуска предприятия, административно-деловые здания, социальная инфраструктура, места для отдыха и спорта, парки, магазины, кафе и даже МФЦ. Гостям стенда расскажут о преимуществах локализации и работы на таких площадках. В Подмосковье сейчас в реализации восемь подобных парков. На стенде Московской области также установлены интерактивные экраны, демонстрирующие как достопримечательности региона, так и его инвестиционный потенциал. В частности, они рассказывают о достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, экспортных возможностях, Центре содействия строительству, системе обратной связи с предпринимателями "ЦУР бизнес", сопровождении инвесторов и многом другом. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/podmoskove-2023320275.html
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московская область (подмосковье)
истра
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экономика, технологии, московская область (подмосковье), истра, санкт-петербург
Новости Подмосковья, Экономика, Технологии, Московская область (Подмосковье), Истра, Санкт-Петербург
Стенд Московской области начал работу на экономическом форуме в Петербурге

Стенд Подмосковья начал работу на ПМЭФ, концепцией стали современные технологии

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиСтенд Московской области на ПМЭФ-2025
Стенд Московской области на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Стенд Московской области на ПМЭФ-2025
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) начал работу стенд Подмосковья, традиционно основой его концепции стали современные технологии, в том числе виртуальной реальности, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Так, гости могут сыграть в интерактивную игру "Ну, инвестируй!", напоминающую один из первых советских гаджетов "Ну, погоди!", где волк ловил куриные яйца. Только вместо известного мультипликационного персонажа здесь – разработанный в Подмосковье промышленный робот-манипулятор с корзиной для "инвестиционных покупок". Он установлен перед большим экраном и управляется игровым джойстиком. Любой посетитель может "поймать" товары и продукты, производимые в Московской области. При этом на экране растет сумма баллов — стоимость инвестиционной корзины в рублях. Таким образом, используя гаджет из прошлого и технологии настоящего, Подмосковье демонстрирует свои возможности.
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В другой части экспозиции представлен симулятор мини-погрузчика. В отличие от настоящего у него вместо стекол — экраны, которые показывают виды подмосковных улиц. Управляя рычагами и педалями, посетители могут очистить целый подмосковный двор от снега.
Сейчас сервис тестируют в семи муниципалитетах Подмосковья — Ленинском, Истре, Балашихе, Одинцовском, Люберцах, Королеве, Щелкове. К системе уже подключено 46 маршрутов, 35 сотрудников и 31 машина. Если проект покажет эффективность, его будут масштабировать на всю область и дальше – по стране.
Еще посетителей подмосковного стенда встречает робот София. Это голосовой помощник на основе ИИ, который разработан для предпринимателей и потенциальных инвесторов. На русском и китайском языках София рассказывает, как открыть бизнес в Подмосковье, какие меры поддержки можно получить, где найти площадку для размещения производства и многое другое. Достаточно просто задать вопрос, и робот ответит.
Также на стенде региона представлены онлайн-сервисы для бизнеса, разработанные в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Все они доступны на Инвестиционном портале Московской области. Это, например, интерактивная карта – сервис по подбору земли или помещения для реализации бизнес-проекта или калькулятор мер поддержки, который определит подходящие меры для конкретного проекта.
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Помимо этого, Подмосковье представит новый формат инфраструктуры для бизнеса "Все включено". На стенде установлен макет Государственного индустриального парка. Это готовая инженерная и транспортная инфраструктура, производственные боксы в формате "Лайт индастриал" для быстрого запуска предприятия, административно-деловые здания, социальная инфраструктура, места для отдыха и спорта, парки, магазины, кафе и даже МФЦ. Гостям стенда расскажут о преимуществах локализации и работы на таких площадках. В Подмосковье сейчас в реализации восемь подобных парков.
На стенде Московской области также установлены интерактивные экраны, демонстрирующие как достопримечательности региона, так и его инвестиционный потенциал. В частности, они рассказывают о достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, экспортных возможностях, Центре содействия строительству, системе обратной связи с предпринимателями "ЦУР бизнес", сопровождении инвесторов и многом другом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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