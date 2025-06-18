https://ria.ru/20250618/podmoskove-2023577991.html
Московская область заключит договоры на ПМЭФ на рекордную сумму
Московская область заключит договоры на ПМЭФ на рекордную сумму - РИА Новости, 18.06.2025
Московская область заключит договоры на ПМЭФ на рекордную сумму
Подмосковье на ПМЭФ-2025 планирует заключить свыше 40 соглашений на сумму более 300 миллиардов рублей, это почти вдвое больше, чем годом ранее, заявил... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:07:00+03:00
2025-06-18T14:07:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Подмосковье на ПМЭФ-2025 планирует заключить свыше 40 соглашений на сумму более 300 миллиардов рублей, это почти вдвое больше, чем годом ранее, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Подмосковье всегда серьезно готовится к ПМЭФ, и большинство достигнутых здесь договоренностей успешно реализуются. С 2014 года мы заключили около 250 инвестиционных соглашений на сумму более 1 триллиона рублей. В этот раз планируем еще свыше 40 соглашений – это более 300 миллиардов инвестиций, 15 тысяч новых рабочих мест для региона", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона. Он отметил, что в рамках ПМЭФ намечены встречи с инвесторами по локализации промышленных роботов и авиакомпонентов, ведущими операторами связи и "Сбером". "Импортозамещение, продовольственная безопасность также в повестке этих дней – обсудим создание животноводческих комплексов, производство куриного яйца, переработку масленичных культур и другие проекты. Большой блок – встречи с нашими иностранными друзьями и партнерами из Белоруссии, Турции, ОАЭ, Ирана и, конечно, Китая", - добавил Воробьев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, московская область (подмосковье), турция, андрей воробьев, белоруссия, сбер
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Турция, Андрей Воробьев, Белоруссия, Сбер
Московская область заключит договоры на ПМЭФ на рекордную сумму
Подмосковье подпишет на ПМЭФ контракты на более чем 300 млрд рублей инвестиций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Подмосковье на ПМЭФ-2025 планирует заключить свыше 40 соглашений на сумму более 300 миллиардов рублей, это почти вдвое больше, чем годом ранее, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Подмосковье всегда серьезно готовится к ПМЭФ, и большинство достигнутых здесь договоренностей успешно реализуются. С 2014 года мы заключили около 250 инвестиционных соглашений на сумму более 1 триллиона рублей. В этот раз планируем еще свыше 40 соглашений – это более 300 миллиардов инвестиций, 15 тысяч новых рабочих мест для региона", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
Он отметил, что в рамках ПМЭФ намечены встречи с инвесторами по локализации промышленных роботов и авиакомпонентов, ведущими операторами связи и "Сбером".
"Импортозамещение, продовольственная безопасность также в повестке этих дней – обсудим создание животноводческих комплексов, производство куриного яйца, переработку масленичных культур и другие проекты. Большой блок – встречи с нашими иностранными друзьями и партнерами из Белоруссии, Турции, ОАЭ, Ирана и, конечно, Китая", - добавил Воробьев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.