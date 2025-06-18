https://ria.ru/20250618/podmoskove-2023577991.html

Московская область заключит договоры на ПМЭФ на рекордную сумму

Московская область заключит договоры на ПМЭФ на рекордную сумму - РИА Новости, 18.06.2025

Московская область заключит договоры на ПМЭФ на рекордную сумму

Подмосковье на ПМЭФ-2025 планирует заключить свыше 40 соглашений на сумму более 300 миллиардов рублей, это почти вдвое больше, чем годом ранее, заявил... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:07:00+03:00

2025-06-18T14:07:00+03:00

2025-06-18T14:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Подмосковье на ПМЭФ-2025 планирует заключить свыше 40 соглашений на сумму более 300 миллиардов рублей, это почти вдвое больше, чем годом ранее, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Подмосковье всегда серьезно готовится к ПМЭФ, и большинство достигнутых здесь договоренностей успешно реализуются. С 2014 года мы заключили около 250 инвестиционных соглашений на сумму более 1 триллиона рублей. В этот раз планируем еще свыше 40 соглашений – это более 300 миллиардов инвестиций, 15 тысяч новых рабочих мест для региона", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона. Он отметил, что в рамках ПМЭФ намечены встречи с инвесторами по локализации промышленных роботов и авиакомпонентов, ведущими операторами связи и "Сбером". "Импортозамещение, продовольственная безопасность также в повестке этих дней – обсудим создание животноводческих комплексов, производство куриного яйца, переработку масленичных культур и другие проекты. Большой блок – встречи с нашими иностранными друзьями и партнерами из Белоруссии, Турции, ОАЭ, Ирана и, конечно, Китая", - добавил Воробьев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/semi-2023150460.html

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экономика, московская область (подмосковье), турция, андрей воробьев, белоруссия, сбер