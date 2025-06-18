https://ria.ru/20250618/podmoskove-2023537395.html

В Подмосковье начали проверку после обнаружения тигренка в частном доме

В Подмосковье начали проверку после обнаружения тигренка в частном доме - РИА Новости, 18.06.2025

В Подмосковье начали проверку после обнаружения тигренка в частном доме

Десятимесячный тигренок обнаружен на территории частного дома в Подмосковье, владельцы не предоставили документы о законности владения хищником, начата... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:50:00+03:00

2025-06-18T11:50:00+03:00

2025-06-18T11:50:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Десятимесячный тигренок обнаружен на территории частного дома в Подмосковье, владельцы не предоставили документы о законности владения хищником, начата проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о содержании 10-месячного тигренка на территории частного жилого дома в одном из СНТ в селе Царево городского округа Пушкинский, и по данному факту незамедлительно организована проверка", - говорится в сообщении. По предварительным данным, тигренок содержится на территории жилого дома, в котором проживают трое несовершеннолетних детей. Подчеркивается, что документов, подтверждающих законность владения диким животным, не предоставлено. "Владельцы передать добровольно детеныша тигра отказались, в связи с чем в настоящее время работники Пушкинской городской прокуратуры во взаимодействии с сотрудниками Межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям принимают меры к передаче хищника в специализированную организацию для дальнейшего обследования и содержания", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250527/tigr-2019447377.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)