Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье начали проверку после обнаружения тигренка в частном доме - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/podmoskove-2023537395.html
В Подмосковье начали проверку после обнаружения тигренка в частном доме
В Подмосковье начали проверку после обнаружения тигренка в частном доме - РИА Новости, 18.06.2025
В Подмосковье начали проверку после обнаружения тигренка в частном доме
Десятимесячный тигренок обнаружен на территории частного дома в Подмосковье, владельцы не предоставили документы о законности владения хищником, начата... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:50:00+03:00
2025-06-18T11:50:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994168838_0:19:3071:1746_1920x0_80_0_0_a7f7c18b58b8ad943f93f0a318ff8e9f.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Десятимесячный тигренок обнаружен на территории частного дома в Подмосковье, владельцы не предоставили документы о законности владения хищником, начата проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о содержании 10-месячного тигренка на территории частного жилого дома в одном из СНТ в селе Царево городского округа Пушкинский, и по данному факту незамедлительно организована проверка", - говорится в сообщении. По предварительным данным, тигренок содержится на территории жилого дома, в котором проживают трое несовершеннолетних детей. Подчеркивается, что документов, подтверждающих законность владения диким животным, не предоставлено. "Владельцы передать добровольно детеныша тигра отказались, в связи с чем в настоящее время работники Пушкинской городской прокуратуры во взаимодействии с сотрудниками Межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям принимают меры к передаче хищника в специализированную организацию для дальнейшего обследования и содержания", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250527/tigr-2019447377.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994168838_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_73eb7570631cc4247d1dabc134d1f3dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Подмосковье начали проверку после обнаружения тигренка в частном доме

В Подмосковье начали проверку после обнаружения 10-месячного тигренка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТигренок
Тигренок - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Тигренок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Десятимесячный тигренок обнаружен на территории частного дома в Подмосковье, владельцы не предоставили документы о законности владения хищником, начата проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о содержании 10-месячного тигренка на территории частного жилого дома в одном из СНТ в селе Царево городского округа Пушкинский, и по данному факту незамедлительно организована проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, тигренок содержится на территории жилого дома, в котором проживают трое несовершеннолетних детей. Подчеркивается, что документов, подтверждающих законность владения диким животным, не предоставлено.
"Владельцы передать добровольно детеныша тигра отказались, в связи с чем в настоящее время работники Пушкинской городской прокуратуры во взаимодействии с сотрудниками Межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям принимают меры к передаче хищника в специализированную организацию для дальнейшего обследования и содержания", - добавляется в сообщении.
Детеныш краснокнижного амурского тигра, изъятый из квартиры жителя ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Из квартиры жителя ЛНР изъяли амурского тигра
27 мая, 22:48
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала