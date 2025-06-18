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Стенд из живых цветов в форме ордена Победы представили на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:59 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/pmef-2025-2023512046.html
Стенд из живых цветов в форме ордена Победы представили на ПМЭФ-2025
Стенд из живых цветов в форме ордена Победы представили на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.06.2025
Стенд из живых цветов в форме ордена Победы представили на ПМЭФ-2025
Стенд, выполненный из живых цветов в форме ордена Победы, представлен на одном из стендов открывающегося в среду ПМЭФ-2025. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:59:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Стенд, выполненный из живых цветов в форме ордена Победы, представлен на одном из стендов открывающегося в среду ПМЭФ-2025. Как передает корреспондент РИА Новости, в оформлении стены использованы преимущественно розы и гвоздики. Как рассказали РИА Новости организаторы, на ее сборку ушло 72-80 часов. Саму композицию разрабатывали около полугода. В оформлении стенда также представлен орден Победы, учрежденный в 1943 году. В его оформлении использованы золото, серебро, бриллианты, рубин, синтетические рубины, эмаль. Образец из собрания Гохрана России. В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, общество
ПМЭФ-2025, Россия, Общество
Стенд из живых цветов в форме ордена Победы представили на ПМЭФ-2025

Стенд из живых цветов в форме ордена Победы представлен на ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Стенд, выполненный из живых цветов в форме ордена Победы, представлен на одном из стендов открывающегося в среду ПМЭФ-2025.
Как передает корреспондент РИА Новости, в оформлении стены использованы преимущественно розы и гвоздики.
Как рассказали РИА Новости организаторы, на ее сборку ушло 72-80 часов.
Саму композицию разрабатывали около полугода.
В оформлении стенда также представлен орден Победы, учрежденный в 1943 году. В его оформлении использованы золото, серебро, бриллианты, рубин, синтетические рубины, эмаль. Образец из собрания Гохрана России.
В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Стенд Газпрома на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025РоссияОбщество
 
 
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