https://ria.ru/20250618/pmef-2025-2023512046.html

Стенд из живых цветов в форме ордена Победы представили на ПМЭФ-2025

Стенд из живых цветов в форме ордена Победы представили на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.06.2025

Стенд из живых цветов в форме ордена Победы представили на ПМЭФ-2025

Стенд, выполненный из живых цветов в форме ордена Победы, представлен на одном из стендов открывающегося в среду ПМЭФ-2025. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:59:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Стенд, выполненный из живых цветов в форме ордена Победы, представлен на одном из стендов открывающегося в среду ПМЭФ-2025. Как передает корреспондент РИА Новости, в оформлении стены использованы преимущественно розы и гвоздики. Как рассказали РИА Новости организаторы, на ее сборку ушло 72-80 часов. Саму композицию разрабатывали около полугода. В оформлении стенда также представлен орден Победы, учрежденный в 1943 году. В его оформлении использованы золото, серебро, бриллианты, рубин, синтетические рубины, эмаль. Образец из собрания Гохрана России. В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023503691.html

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