https://ria.ru/20250618/pmef-2023702391.html
Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ 34 соглашения на сумму 740 млрд руб
Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ 34 соглашения на сумму 740 млрд руб - РИА Новости, 18.06.2025
Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ 34 соглашения на сумму 740 млрд руб
Власти Ленинградской области планируют подписать на ПМЭФ-2025 34 соглашения на сумму 740 миллиардов рублей в сфере химической, пищевой промышленности,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:58:00+03:00
2025-06-18T20:58:00+03:00
2025-06-18T20:58:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют подписать на ПМЭФ-2025 34 соглашения на сумму 740 миллиардов рублей в сфере химической, пищевой промышленности, строительства и других, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "В этом году мы подпишем на Петербургском форуме соглашения на сумму 740 миллиардов рублей, общее количество соглашений - 34, они разделены на несколько блоков", - сказал Дрозденко. По его словам, один из самых крупных блоков - промышленность. В частности, речь идет о соглашении по расширению переработки газохимии и логистики хранения газа на 177 миллиардов рублей, а также о проекте по строительству терминала по отгрузке аммиака и минеральных удобрений на сумму 80 миллиардов рублей. Также будет подписано несколько соглашений по комплексному освоению территории, которые предполагают строительство жилья, социальных объектов, парков, создание спортивных объектов - общая сумма таких соглашений превышает 230 миллиардов. Также власти региона подписали несколько соглашений, связанных с агропромом на сумму примерно до 60 миллиардов. В качестве примера Дрозденко привел производство экологически чистых конфет с природным сахаром и печенья. Эта продукция экспортируется в десятки стран. Также проекты, связанные с развитием туризма, привлекут десятки миллиардов рублей. Кроме того, власти подписали соглашение по производству упаковки для сыпучих и жидких грузов, новое производство по производству упаковки для парфюмерии и бытовой химии будет располагаться в Ленинградской области. "Соглашений действительно очень много, много таких, которые уже мы заключаем не первый год. Это говорит о том, что инвесторам комфортно в Ленинградской области, они к нам приходят за расширением, получением льгот под расширение своего производства, либо открывают следующий проект и так далее". – отметил Дрозденко. Глава региона отметил, что к старту ПМЭФ-2025 Ленинградская область подошла в статусе абсолютного лидера по промышленным инвестициям и второй в России по общему объему частных вложений - сразу после Москвы. По данным цифровой платформы "Инвестиционные проекты", в регион уже направлено 7,7 триллиона рублей, что составляет около 10% от всех инвестиций по стране. В работе — 795 проектов в таких сферах, как промышленность, инфраструктура, туризм, АПК, жилищное и социальное строительство. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ленинградская область, россия, александр дрозденко, пмэф
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, ПМЭФ
Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ 34 соглашения на сумму 740 млрд руб
Власти ленобласть планируют подписать на ПМЭФ соглашения на сумму 740 млрд руб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют подписать на ПМЭФ-2025 34 соглашения на сумму 740 миллиардов рублей в сфере химической, пищевой промышленности, строительства и других, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"В этом году мы подпишем на Петербургском форуме соглашения на сумму 740 миллиардов рублей, общее количество соглашений - 34, они разделены на несколько блоков", - сказал Дрозденко.
По его словам, один из самых крупных блоков - промышленность. В частности, речь идет о соглашении по расширению переработки газохимии и логистики хранения газа на 177 миллиардов рублей, а также о проекте по строительству терминала по отгрузке аммиака и минеральных удобрений на сумму 80 миллиардов рублей.
Также будет подписано несколько соглашений по комплексному освоению территории, которые предполагают строительство жилья, социальных объектов, парков, создание спортивных объектов - общая сумма таких соглашений превышает 230 миллиардов. Также власти региона подписали несколько соглашений, связанных с агропромом на сумму примерно до 60 миллиардов. В качестве примера Дрозденко привел производство экологически чистых конфет с природным сахаром и печенья. Эта продукция экспортируется в десятки стран.
Также проекты, связанные с развитием туризма, привлекут десятки миллиардов рублей. Кроме того, власти подписали соглашение по производству упаковки для сыпучих и жидких грузов, новое производство по производству упаковки для парфюмерии и бытовой химии будет располагаться в Ленинградской области.
"Соглашений действительно очень много, много таких, которые уже мы заключаем не первый год. Это говорит о том, что инвесторам комфортно в Ленинградской области, они к нам приходят за расширением, получением льгот под расширение своего производства, либо открывают следующий проект и так далее". – отметил Дрозденко.
Глава региона отметил, что к старту ПМЭФ-2025 Ленинградская область подошла в статусе абсолютного лидера по промышленным инвестициям и второй в России по общему объему частных вложений - сразу после Москвы. По данным цифровой платформы "Инвестиционные проекты", в регион уже направлено 7,7 триллиона рублей, что составляет около 10% от всех инвестиций по стране. В работе — 795 проектов в таких сферах, как промышленность, инфраструктура, туризм, АПК, жилищное и социальное строительство.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.