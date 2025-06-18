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Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ 34 соглашения на сумму 740 млрд руб - РИА Новости, 18.06.2025
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
20:58 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/pmef-2023702391.html
Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ 34 соглашения на сумму 740 млрд руб
Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ 34 соглашения на сумму 740 млрд руб - РИА Новости, 18.06.2025
Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ 34 соглашения на сумму 740 млрд руб
Власти Ленинградской области планируют подписать на ПМЭФ-2025 34 соглашения на сумму 740 миллиардов рублей в сфере химической, пищевой промышленности,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:58:00+03:00
2025-06-18T20:58:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
россия
александр дрозденко
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют подписать на ПМЭФ-2025 34 соглашения на сумму 740 миллиардов рублей в сфере химической, пищевой промышленности, строительства и других, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "В этом году мы подпишем на Петербургском форуме соглашения на сумму 740 миллиардов рублей, общее количество соглашений - 34, они разделены на несколько блоков", - сказал Дрозденко. По его словам, один из самых крупных блоков - промышленность. В частности, речь идет о соглашении по расширению переработки газохимии и логистики хранения газа на 177 миллиардов рублей, а также о проекте по строительству терминала по отгрузке аммиака и минеральных удобрений на сумму 80 миллиардов рублей. Также будет подписано несколько соглашений по комплексному освоению территории, которые предполагают строительство жилья, социальных объектов, парков, создание спортивных объектов - общая сумма таких соглашений превышает 230 миллиардов. Также власти региона подписали несколько соглашений, связанных с агропромом на сумму примерно до 60 миллиардов. В качестве примера Дрозденко привел производство экологически чистых конфет с природным сахаром и печенья. Эта продукция экспортируется в десятки стран. Также проекты, связанные с развитием туризма, привлекут десятки миллиардов рублей. Кроме того, власти подписали соглашение по производству упаковки для сыпучих и жидких грузов, новое производство по производству упаковки для парфюмерии и бытовой химии будет располагаться в Ленинградской области. "Соглашений действительно очень много, много таких, которые уже мы заключаем не первый год. Это говорит о том, что инвесторам комфортно в Ленинградской области, они к нам приходят за расширением, получением льгот под расширение своего производства, либо открывают следующий проект и так далее". – отметил Дрозденко. Глава региона отметил, что к старту ПМЭФ-2025 Ленинградская область подошла в статусе абсолютного лидера по промышленным инвестициям и второй в России по общему объему частных вложений - сразу после Москвы. По данным цифровой платформы "Инвестиционные проекты", в регион уже направлено 7,7 триллиона рублей, что составляет около 10% от всех инвестиций по стране. В работе — 795 проектов в таких сферах, как промышленность, инфраструктура, туризм, АПК, жилищное и социальное строительство. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ленинградская область, россия, александр дрозденко, пмэф
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, ПМЭФ
Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ 34 соглашения на сумму 740 млрд руб

Власти ленобласть планируют подписать на ПМЭФ соглашения на сумму 740 млрд руб

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на ПМЭФ-2025
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют подписать на ПМЭФ-2025 34 соглашения на сумму 740 миллиардов рублей в сфере химической, пищевой промышленности, строительства и других, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"В этом году мы подпишем на Петербургском форуме соглашения на сумму 740 миллиардов рублей, общее количество соглашений - 34, они разделены на несколько блоков", - сказал Дрозденко.
По его словам, один из самых крупных блоков - промышленность. В частности, речь идет о соглашении по расширению переработки газохимии и логистики хранения газа на 177 миллиардов рублей, а также о проекте по строительству терминала по отгрузке аммиака и минеральных удобрений на сумму 80 миллиардов рублей.
Также будет подписано несколько соглашений по комплексному освоению территории, которые предполагают строительство жилья, социальных объектов, парков, создание спортивных объектов - общая сумма таких соглашений превышает 230 миллиардов. Также власти региона подписали несколько соглашений, связанных с агропромом на сумму примерно до 60 миллиардов. В качестве примера Дрозденко привел производство экологически чистых конфет с природным сахаром и печенья. Эта продукция экспортируется в десятки стран.
Также проекты, связанные с развитием туризма, привлекут десятки миллиардов рублей. Кроме того, власти подписали соглашение по производству упаковки для сыпучих и жидких грузов, новое производство по производству упаковки для парфюмерии и бытовой химии будет располагаться в Ленинградской области.
"Соглашений действительно очень много, много таких, которые уже мы заключаем не первый год. Это говорит о том, что инвесторам комфортно в Ленинградской области, они к нам приходят за расширением, получением льгот под расширение своего производства, либо открывают следующий проект и так далее". – отметил Дрозденко.
Глава региона отметил, что к старту ПМЭФ-2025 Ленинградская область подошла в статусе абсолютного лидера по промышленным инвестициям и второй в России по общему объему частных вложений - сразу после Москвы. По данным цифровой платформы "Инвестиционные проекты", в регион уже направлено 7,7 триллиона рублей, что составляет около 10% от всех инвестиций по стране. В работе — 795 проектов в таких сферах, как промышленность, инфраструктура, туризм, АПК, жилищное и социальное строительство.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоПМЭФ
 
 
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