https://ria.ru/20250618/pmef-2023702391.html

Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ 34 соглашения на сумму 740 млрд руб

Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ 34 соглашения на сумму 740 млрд руб - РИА Новости, 18.06.2025

Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ 34 соглашения на сумму 740 млрд руб

Власти Ленинградской области планируют подписать на ПМЭФ-2025 34 соглашения на сумму 740 миллиардов рублей в сфере химической, пищевой промышленности,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:58:00+03:00

2025-06-18T20:58:00+03:00

2025-06-18T20:58:00+03:00

ленинградская область

ленинградская область

россия

александр дрозденко

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023699011_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_a158ea293c0a9313e940f8671954d16e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют подписать на ПМЭФ-2025 34 соглашения на сумму 740 миллиардов рублей в сфере химической, пищевой промышленности, строительства и других, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "В этом году мы подпишем на Петербургском форуме соглашения на сумму 740 миллиардов рублей, общее количество соглашений - 34, они разделены на несколько блоков", - сказал Дрозденко. По его словам, один из самых крупных блоков - промышленность. В частности, речь идет о соглашении по расширению переработки газохимии и логистики хранения газа на 177 миллиардов рублей, а также о проекте по строительству терминала по отгрузке аммиака и минеральных удобрений на сумму 80 миллиардов рублей. Также будет подписано несколько соглашений по комплексному освоению территории, которые предполагают строительство жилья, социальных объектов, парков, создание спортивных объектов - общая сумма таких соглашений превышает 230 миллиардов. Также власти региона подписали несколько соглашений, связанных с агропромом на сумму примерно до 60 миллиардов. В качестве примера Дрозденко привел производство экологически чистых конфет с природным сахаром и печенья. Эта продукция экспортируется в десятки стран. Также проекты, связанные с развитием туризма, привлекут десятки миллиардов рублей. Кроме того, власти подписали соглашение по производству упаковки для сыпучих и жидких грузов, новое производство по производству упаковки для парфюмерии и бытовой химии будет располагаться в Ленинградской области. "Соглашений действительно очень много, много таких, которые уже мы заключаем не первый год. Это говорит о том, что инвесторам комфортно в Ленинградской области, они к нам приходят за расширением, получением льгот под расширение своего производства, либо открывают следующий проект и так далее". – отметил Дрозденко. Глава региона отметил, что к старту ПМЭФ-2025 Ленинградская область подошла в статусе абсолютного лидера по промышленным инвестициям и второй в России по общему объему частных вложений - сразу после Москвы. По данным цифровой платформы "Инвестиционные проекты", в регион уже направлено 7,7 триллиона рублей, что составляет около 10% от всех инвестиций по стране. В работе — 795 проектов в таких сферах, как промышленность, инфраструктура, туризм, АПК, жилищное и социальное строительство. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20241218/yalov-1989895914.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, россия, александр дрозденко, пмэф