https://ria.ru/20250618/pmef-2023653269.html

Участники ПМЭФ подключили к газу уникальный завод в Кировской области

Участники ПМЭФ подключили к газу уникальный завод в Кировской области - РИА Новости, 18.06.2025

Участники ПМЭФ подключили к газу уникальный завод в Кировской области

Завод технических фабрикатов, открытый в деревне Кузнецы Кирово-Чепецкого района Кировской области, подключили к газу непосредственно с площадки Петербургского... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:55:00+03:00

2025-06-18T17:55:00+03:00

2025-06-18T17:55:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Завод технических фабрикатов, открытый в деревне Кузнецы Кирово-Чепецкого района Кировской области, подключили к газу непосредственно с площадки Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства региона. В мероприятии приняли участие министр энергетики России Сергей Цивилев, губернатор Кировской области Александр Соколов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. "Для газификации нового завода в деревне Кузнецы были проложены газовые сети общей протяженностью 2,8 километра, установлен пункт редуцирования газа, узел учета, выполнены пусконаладочные работы. С подачей газа предприятие сможет запустить производственный цикл, здесь будут перерабатывать биологическое сырье в мясокостную муку и жир, которые являются компонентами для комбикормов", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Кировской области, газ — основа технологических процессов на этом производстве. Поставка голубого топлива снизит издержки и позволит направить сэкономленные средства на модернизацию производственных процессов. Завод технических фабрикатов — новый проект агрохолдинга "Дороничи", уникальный для Кировской области. Отмечается, что это единственная в регионе компания такого типа, которая не только повысит биобезопасность области, но и решит проблему утилизации отходов целого ряда компаний. А использование газа сделает процесс экологичным, исключит вредные выбросы и снизит затраты на топливо. "По всей стране продолжается реализация крупнейшего президентского проекта по расширению газовой инфраструктуры. Важное значение газификация имеет и для промышленности, и для жителей населенных пунктов - за счет перехода на сетевой природный ресурс в домах значительно упрощается быт. Сегодняшний ввод газовых объектов только подтверждает наш курс на дальнейшее улучшение качества жизни людей и создание дополнительных стимулов для развития экономики", – приводятся в сообщении слова Густова. Губернатор Кировской области на площадке форума обсудил программу газификации региона с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз". "Совместно мы продолжаем работать над новой программой газификации региона до 2030 года с включением в нее всех северных районов. Готовимся подписать ее в октябре этого года", — подчеркнул Соколов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/kirov-2023556042.html

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кировская область, россия, александр соколов, пмэф