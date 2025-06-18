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Совещание Путина на ПМЭФ по экономическим вопросам. Трансляция
Совещание Путина на ПМЭФ по экономическим вопросам. Трансляция - РИА Новости, 18.06.2025
Совещание Путина на ПМЭФ по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит на ПМЭФ совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:51:00+03:00
2025-06-18T15:51:00+03:00
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Президент России Владимир Путин проводит на ПМЭФ совещание по экономическим вопросам.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Путин проводит совещание по экономическим вопросам
2025-06-18T15:51
true
PT4M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, видео
ПМЭФ-2025, Россия
Совещание Путина на ПМЭФ по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит на ПМЭФ совещание по экономическим вопросам.
2025-06-18T15:51
true
PT4M41S
Совещание Путина на ПМЭФ по экономическим вопросам. Трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит на ПМЭФ совещание по экономическим вопросам.