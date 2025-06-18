Рейтинг@Mail.ru
Совещание Путина на ПМЭФ по экономическим вопросам. Трансляция - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
15:51 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/pmef-2023612500.html
Совещание Путина на ПМЭФ по экономическим вопросам. Трансляция
Совещание Путина на ПМЭФ по экономическим вопросам. Трансляция - РИА Новости, 18.06.2025
Совещание Путина на ПМЭФ по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит на ПМЭФ совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:51:00+03:00
2025-06-18T15:51:00+03:00
пмэф-2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023585409_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_351bf492747e41f69feb562bf65f6dd0.jpg
Президент России Владимир Путин проводит на ПМЭФ совещание по экономическим вопросам.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Путин проводит совещание по экономическим вопросам
2025-06-18T15:51
true
PT4M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023585409_120:0:1024:678_1920x0_80_0_0_62c2325f5d6fa6d5667a29e2fcbe78de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, видео
ПМЭФ-2025, Россия
Совещание Путина на ПМЭФ по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит на ПМЭФ совещание по экономическим вопросам.
2025-06-18T15:51
true
PT4M41S

Совещание Путина на ПМЭФ по экономическим вопросам. Трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
Президент России Владимир Путин проводит на ПМЭФ совещание по экономическим вопросам.
 
ПМЭФ-2025Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала