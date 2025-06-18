https://ria.ru/20250618/peskov-2023632204.html
Песков призвал доводить до западной общественности точку зрения Путина
Песков призвал доводить до западной общественности точку зрения Путина - РИА Новости, 18.06.2025
Песков призвал доводить до западной общественности точку зрения Путина
России нужно доводить до западной общественности свою точку зрения и точку зрения президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:01:00+03:00
2025-06-18T17:01:00+03:00
2025-06-18T17:01:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. России нужно доводить до западной общественности свою точку зрения и точку зрения президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя приглашение представителей западных информационных агентств на встречу с президентом. Встреча президента с главами информагентств состоится вечером в среду. Разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, отметили ранее в Кремле. Пресс-секретарь президента сообщал, что представители информагентств из недружественных стран также примут участие в этой встрече. "Потому что нам нужно доводить до западной общественности нашу точку зрения и точку зрения нашего президента", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, почему необходимо приглашать представителей западных информагентств на встречу с президентом.
https://ria.ru/20250618/putin-2023629278.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков призвал доводить до западной общественности точку зрения Путина
Песков: России нужно доводить до западной общественности точку зрения Путина