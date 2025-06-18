https://ria.ru/20250618/peskov-2023628050.html

Песков рассказал об общении Путина с западными информагентствами

Песков рассказал об общении Путина с западными информагентствами - РИА Новости, 18.06.2025

Песков рассказал об общении Путина с западными информагентствами

Прямое общение президента РФ Владимира Путина с представителями западных информационных агентств вполне оправданно, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:46:00+03:00

2025-06-18T16:46:00+03:00

2025-06-18T17:13:00+03:00

россия

пмэф-2025

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Прямое общение президента РФ Владимира Путина с представителями западных информационных агентств вполне оправданно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Встреча Путина с главами международных информагентств состоится вечером. Разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, отметили ранее в Кремле. В среду пресс-секретарь президента сообщил, что представители информагентств из недружественных стран также примут участие в этой встрече."Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они не искажают ее (точку зрения Путина - ред.). И такое общение вполне оправданно", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о приглашении представителей западных информагентств на встречу с президентом.

https://ria.ru/20250618/peskov-2023632204.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, в мире