https://ria.ru/20250618/peskov-2023628050.html
Песков рассказал об общении Путина с западными информагентствами
Песков рассказал об общении Путина с западными информагентствами - РИА Новости, 18.06.2025
Песков рассказал об общении Путина с западными информагентствами
Прямое общение президента РФ Владимира Путина с представителями западных информационных агентств вполне оправданно, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:46:00+03:00
2025-06-18T16:46:00+03:00
2025-06-18T17:13:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Прямое общение президента РФ Владимира Путина с представителями западных информационных агентств вполне оправданно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Встреча Путина с главами международных информагентств состоится вечером. Разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, отметили ранее в Кремле. В среду пресс-секретарь президента сообщил, что представители информагентств из недружественных стран также примут участие в этой встрече."Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они не искажают ее (точку зрения Путина - ред.). И такое общение вполне оправданно", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о приглашении представителей западных информагентств на встречу с президентом.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Песков рассказал об общении Путина с западными информагентствами
Песков: общение Путина с западными информагентствами вполне оправдано