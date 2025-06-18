https://ria.ru/20250618/pereryvy-2023570993.html
В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером
В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером - РИА Новости, 18.06.2025
В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером
Депутат ГД Светлана Бессараб предложила на законодательном уровне обязать работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха работающим за... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:46:00+03:00
2025-06-18T13:46:00+03:00
2025-06-18T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутат ГД Светлана Бессараб предложила на законодательном уровне обязать работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха работающим за компьютером, документ есть в распоряжении РИА Новости. Обращение депутат направила в министерство труда РФ. "Просим рассмотреть возможность введения на законодательном уровне обязательных требований к работодателям в предоставлении технологических перерывов при выполнении работ на персональных электронных вычислительных машинах... периодичностью и продолжительностью, обусловленной медицинскими данными и экспертными заключениями", - сказано в документе. Отмечается, что по действующему законодательству не установлена обязанность работодателя предоставлять перерывы работникам в связи с работой за компьютером. "Следует учесть широкое распространение использования ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная машина) в различных работах, профессиях, должностях, а также прогрессирующий рост количества заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата", - подчеркивает автор обращения.
https://ria.ru/20250618/otpusk-2023462204.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером
Депутат Бессараб предложила ввести перерывы для работающих за компьютером
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутат ГД Светлана Бессараб предложила на законодательном уровне обязать работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха работающим за компьютером, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Обращение депутат направила в министерство труда РФ
.
"Просим рассмотреть возможность введения на законодательном уровне обязательных требований к работодателям в предоставлении технологических перерывов при выполнении работ на персональных электронных вычислительных машинах... периодичностью и продолжительностью, обусловленной медицинскими данными и экспертными заключениями", - сказано в документе.
Отмечается, что по действующему законодательству не установлена обязанность работодателя предоставлять перерывы работникам в связи с работой за компьютером.
"Следует учесть широкое распространение использования ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная машина) в различных работах, профессиях, должностях, а также прогрессирующий рост количества заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата", - подчеркивает автор обращения.