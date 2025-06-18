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В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером - РИА Новости, 18.06.2025
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13:46 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/pereryvy-2023570993.html
В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером
В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером - РИА Новости, 18.06.2025
В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером
Депутат ГД Светлана Бессараб предложила на законодательном уровне обязать работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха работающим за... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:46:00+03:00
2025-06-18T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутат ГД Светлана Бессараб предложила на законодательном уровне обязать работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха работающим за компьютером, документ есть в распоряжении РИА Новости. Обращение депутат направила в министерство труда РФ. "Просим рассмотреть возможность введения на законодательном уровне обязательных требований к работодателям в предоставлении технологических перерывов при выполнении работ на персональных электронных вычислительных машинах... периодичностью и продолжительностью, обусловленной медицинскими данными и экспертными заключениями", - сказано в документе. Отмечается, что по действующему законодательству не установлена обязанность работодателя предоставлять перерывы работникам в связи с работой за компьютером. "Следует учесть широкое распространение использования ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная машина) в различных работах, профессиях, должностях, а также прогрессирующий рост количества заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата", - подчеркивает автор обращения.
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общество, россия
Общество, Россия
В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером

Депутат Бессараб предложила ввести перерывы для работающих за компьютером

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутат ГД Светлана Бессараб предложила на законодательном уровне обязать работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха работающим за компьютером, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Обращение депутат направила в министерство труда РФ.
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"Просим рассмотреть возможность введения на законодательном уровне обязательных требований к работодателям в предоставлении технологических перерывов при выполнении работ на персональных электронных вычислительных машинах... периодичностью и продолжительностью, обусловленной медицинскими данными и экспертными заключениями", - сказано в документе.
Отмечается, что по действующему законодательству не установлена обязанность работодателя предоставлять перерывы работникам в связи с работой за компьютером.
"Следует учесть широкое распространение использования ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная машина) в различных работах, профессиях, должностях, а также прогрессирующий рост количества заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата", - подчеркивает автор обращения.
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