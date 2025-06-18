https://ria.ru/20250618/pereryvy-2023570993.html

В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером

В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером - РИА Новости, 18.06.2025

В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером

Депутат ГД Светлана Бессараб предложила на законодательном уровне обязать работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха работающим за... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:46:00+03:00

2025-06-18T13:46:00+03:00

2025-06-18T13:46:00+03:00

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутат ГД Светлана Бессараб предложила на законодательном уровне обязать работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха работающим за компьютером, документ есть в распоряжении РИА Новости. Обращение депутат направила в министерство труда РФ. "Просим рассмотреть возможность введения на законодательном уровне обязательных требований к работодателям в предоставлении технологических перерывов при выполнении работ на персональных электронных вычислительных машинах... периодичностью и продолжительностью, обусловленной медицинскими данными и экспертными заключениями", - сказано в документе. Отмечается, что по действующему законодательству не установлена обязанность работодателя предоставлять перерывы работникам в связи с работой за компьютером. "Следует учесть широкое распространение использования ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная машина) в различных работах, профессиях, должностях, а также прогрессирующий рост количества заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата", - подчеркивает автор обращения.

https://ria.ru/20250618/otpusk-2023462204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия