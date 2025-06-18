https://ria.ru/20250618/peregovory-2023717802.html

Германия, Франция и Великобритания планируют провести переговоры с Ираном

Германия, Франция и Великобритания планируют провести переговоры с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025

Германия, Франция и Великобритания планируют провести переговоры с Ираном

Министры иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас планируют в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:55:00+03:00

2025-06-18T22:55:00+03:00

2025-06-18T23:15:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас планируют в пятницу провести переговоры по ядерной проблематике с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Женеве, передает агентство Рейтер со ссылкой на немецкий дипломатический источник."Министры иностранных дел Германии, Франции и Британии планируют провести ядерные переговоры со своим иранским коллегой в пятницу в Женеве. Министры сначала встретятся с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас в консульстве Германии в Женеве, а затем проведут совместную встречу с иранским министром иностранных дел", - передает агентство.По данным источника агентства, эти планы были согласованы с США.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/magate-2023708248.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, франция, иран, великобритания