Рейтинг@Mail.ru
Германия, Франция и Великобритания планируют провести переговоры с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 18.06.2025 (обновлено: 23:15 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/peregovory-2023717802.html
Германия, Франция и Великобритания планируют провести переговоры с Ираном
Германия, Франция и Великобритания планируют провести переговоры с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
Германия, Франция и Великобритания планируют провести переговоры с Ираном
Министры иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас планируют в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:55:00+03:00
2025-06-18T23:15:00+03:00
в мире
германия
франция
иран
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас планируют в пятницу провести переговоры по ядерной проблематике с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Женеве, передает агентство Рейтер со ссылкой на немецкий дипломатический источник."Министры иностранных дел Германии, Франции и Британии планируют провести ядерные переговоры со своим иранским коллегой в пятницу в Женеве. Министры сначала встретятся с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас в консульстве Германии в Женеве, а затем проведут совместную встречу с иранским министром иностранных дел", - передает агентство.По данным источника агентства, эти планы были согласованы с США.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/magate-2023708248.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
германия
франция
иран
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, франция, иран, великобритания
В мире, Германия, Франция, Иран, Великобритания
Германия, Франция и Великобритания планируют провести переговоры с Ираном

Reuters: главы МИД "евротройки" хотят провести переговоры с иранским коллегой

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас планируют в пятницу провести переговоры по ядерной проблематике с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Женеве, передает агентство Рейтер со ссылкой на немецкий дипломатический источник.
«
"Министры иностранных дел Германии, Франции и Британии планируют провести ядерные переговоры со своим иранским коллегой в пятницу в Женеве. Министры сначала встретятся с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас в консульстве Германии в Женеве, а затем проведут совместную встречу с иранским министром иностранных дел", - передает агентство.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Замглавы МАГАТЭ рассказал, что последует за ударом по АЭС в Иране
Вчера, 21:43
По данным источника агентства, эти планы были согласованы с США.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
Вчера, 08:00
 
В миреГерманияФранцияИранВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала