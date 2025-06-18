Германия, Франция и Великобритания планируют провести переговоры с Ираном
Reuters: главы МИД "евротройки" хотят провести переговоры с иранским коллегой
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас планируют в пятницу провести переговоры по ядерной проблематике с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Женеве, передает агентство Рейтер со ссылкой на немецкий дипломатический источник.
«
"Министры иностранных дел Германии, Франции и Британии планируют провести ядерные переговоры со своим иранским коллегой в пятницу в Женеве. Министры сначала встретятся с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас в консульстве Германии в Женеве, а затем проведут совместную встречу с иранским министром иностранных дел", - передает агентство.
По данным источника агентства, эти планы были согласованы с США.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Иран готов обрушить все
Вчера, 08:00