https://ria.ru/20250618/pedagogi-2023693705.html

Ярославским педагогам разъясняют вопросы создания образовательных центров

Ярославским педагогам разъясняют вопросы создания образовательных центров - РИА Новости, 18.06.2025

Ярославским педагогам разъясняют вопросы создания образовательных центров

Министр образования Ярославской области Ирина Лобода продолжает проводить встречи с руководителями образовательных организаций региона и разъяснять педагогам... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:16:00+03:00

2025-06-18T20:16:00+03:00

2025-06-18T20:16:00+03:00

ярославская область

ярославская область

образование - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Министр образования Ярославской области Ирина Лобода продолжает проводить встречи с руководителями образовательных организаций региона и разъяснять педагогам вопросы создания образовательных комплексов, сообщает пресс-служба областного правительства. Как сообщает пресс-служба, ранее встречи Лободы с руководителями образовательных организаций региона по вопросам создания образовательных комплексов уже прошли в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Ярославском, Угличском и Тутаевском округах. В среду обсуждение было организовано в Ярославле. "По опыту создания пилотных образовательных комплексов мы знаем, что этот сложный, многогранный процесс содержит множество вопросов и нюансов, которые важно понять и учесть в работе. Поэтому считаю необходимым подробный, конструктивный диалог с педагогическим сообществом, чтобы избежать недопонимания и разногласий", - цитирует Лободу пресс-служба. По словам регионального министра, впереди большой объем работы, и достигнуть поставленных целей можно, если все участники процесса будут работать сообща. В числе тем, возникающих в ходе модернизации региональной системы образования, – дальнейшая работа школ с углубленным изучением отдельных предметов. По словам Ирины Лободы, профильное и углубленное обучение обязательно сохранится в тех же объемах и в тех же школах, которые в дальнейшем станут центрами образования. Соответственно, в оплате труда педагогов также будет учитываться этот фактор. Ирина Лобода подчеркнула также, что в новых образовательных комплексах будут использоваться те же принципы и параметры, которые уже обкатаны в пилотных объединениях: опорные школы и присоединившиеся к ним структурные подразделения. Условия воспитания и обучения остаются прежними: сокращения педагогических работников не происходит, все образовательные программы будут реализовываться в полном объеме, все школьные традиции и образовательные направления – сохранены.

https://ria.ru/20250616/obrazovanie-2023203862.html

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ярославская область, образование - общество