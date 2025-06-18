https://ria.ru/20250618/parkovki-2023493707.html
МЧС подготовило правила для парковок электроавтомобилей
МЧС подготовило правила для парковок электроавтомобилей - РИА Новости, 18.06.2025
МЧС подготовило правила для парковок электроавтомобилей
Специалисты МЧС России разработали свод правил пожарной безопасности для парковок электромобилей, в документе учтены предложения всех отраслевых организаций и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:09:00+03:00
2025-06-18T10:09:00+03:00
2025-06-18T10:15:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Специалисты МЧС России разработали свод правил пожарной безопасности для парковок электромобилей, в документе учтены предложения всех отраслевых организаций и международная практика иностранных государств, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."МЧС России разработан свод правил в отношении пожарной безопасности парковок для электрокаров. В нем учтены предложения отраслевых организаций, высказанных в ходе общественного обсуждения, а также международная практика стран, в которых широко используется данный вид транспорта и установлены более высокие требования к местам хранения электромобилей", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что прежде всего предлагается ограничить распространение пожара внутри парковочных мест при помощи противопожарных преград, поскольку масштаб таких возгораний в основном связан с размещением электромобилей вблизи друг друга, а также сложностью и продолжительностью их тушения."Разработка и внедрение норм проектирования пожарной безопасности для стоянок электромобилей является необходимым и актуальным шагом по обеспечению безопасности граждан, предотвращению масштабных пожаров и созданию условий для устойчивого развития электротранспорта", - подчеркнул представитель министерства.По его словам, проект документа неоднократно обсуждался на совместных совещаниях и рабочих встречах с Минстроем России, правительством Москвы, проектными и другими заинтересованными организациями, а также рассматривался на научно-практических конференциях МЧС РФ."В настоящее время документ проходит процедуры согласования в технических комитетах по стандартизации. После этого свод правил будет введен в действие", - резюмировал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Авто
МЧС подготовило правила для парковок электроавтомобилей
МЧС подготовило правила пожарной безопасности для парковок электроавтомобилей