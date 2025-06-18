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Обвиняемому в подготовке теракта под Калининградом готовили "отход" - РИА Новости, 18.06.2025
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06:20 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/otkhod-2023463298.html
Обвиняемому в подготовке теракта под Калининградом готовили "отход"
Обвиняемому в подготовке теракта под Калининградом готовили "отход" - РИА Новости, 18.06.2025
Обвиняемому в подготовке теракта под Калининградом готовили "отход"
Обвиняемому в подготовке по заданию "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*, запрещенная в РФ террористическая организация) теракта в здании администрации... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T06:20:00+03:00
2025-06-18T06:20:00+03:00
происшествия
калининградская область
россия
алексей филиппов
калининградский областной суд
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Обвиняемому в подготовке по заданию "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*, запрещенная в РФ террористическая организация) теракта в здании администрации Черняховска Калининградской области готовили "отход", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Жителя Калининградской области задержали в июле 2024 года, он, действуя по заданию РДК*, готовил теракт в отношении здания администрации Черняховского муниципального округа, сообщала пресс-служба УФСБ России по региону. Как подчеркивается в материалах, в подготовке теракта обвиняется Алексей Филиппов, "ранее проходивший военную службу по контракту и имеющий соответствующие подготовку и навыки". Там же указано, что в переписке с неустановленными на данный момент лицами он "обсуждал подробности относительно обеспечения возможности его "отхода" после совершения преступления". В начале июня Калининградский областной суд продлил Филиппову меру пресечения в виде содержания под стражей, он почти год находится в СИЗО, расследование дела продолжается, указано в материалах. Филиппову предъявлено обвинение в приготовлении террористического акта и в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Как заявляли в пресс-служба УФСБ по Калининградской области, при задержании у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство предположительно фугасного действия мощностью около 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте. В ходе обыска по месту его жительства было обнаружено и изъято 210 патронов калибра 7,62, а также различные емкости с компонентами для изготовления взрывчатых веществ, подчеркивалось в пресс-релизе.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250530/terakt-2020047748.html
https://ria.ru/20250529/prigovor-2019727114.html
калининградская область
россия
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происшествия, калининградская область, россия, алексей филиппов, калининградский областной суд
Происшествия, Калининградская область, Россия, Алексей Филиппов, Калининградский областной суд
Обвиняемому в подготовке теракта под Калининградом готовили "отход"

Обвиняемому в подготовке теракта в Черняховске готовили "отход"

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Обвиняемому в подготовке по заданию "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*, запрещенная в РФ террористическая организация) теракта в здании администрации Черняховска Калининградской области готовили "отход", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Жителя Калининградской области задержали в июле 2024 года, он, действуя по заданию РДК*, готовил теракт в отношении здания администрации Черняховского муниципального округа, сообщала пресс-служба УФСБ России по региону.
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Как подчеркивается в материалах, в подготовке теракта обвиняется Алексей Филиппов, "ранее проходивший военную службу по контракту и имеющий соответствующие подготовку и навыки". Там же указано, что в переписке с неустановленными на данный момент лицами он "обсуждал подробности относительно обеспечения возможности его "отхода" после совершения преступления".
В начале июня Калининградский областной суд продлил Филиппову меру пресечения в виде содержания под стражей, он почти год находится в СИЗО, расследование дела продолжается, указано в материалах.
Филиппову предъявлено обвинение в приготовлении террористического акта и в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Как заявляли в пресс-служба УФСБ по Калининградской области, при задержании у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство предположительно фугасного действия мощностью около 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте. В ходе обыска по месту его жительства было обнаружено и изъято 210 патронов калибра 7,62, а также различные емкости с компонентами для изготовления взрывчатых веществ, подчеркивалось в пресс-релизе.
* Запрещенная в России террористическая организация
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