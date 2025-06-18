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Опубликованы кадры освобождения Яблоновки в Сумской области

Опубликованы кадры освобождения Яблоновки в Сумской области - РИА Новости, 18.06.2025

Опубликованы кадры освобождения Яблоновки в Сумской области

Минобороны России опубликовало кадры освобождения от украинских войск населённого пункта Яблоновка Сумской области. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:12:00+03:00

2025-06-18T05:12:00+03:00

2025-06-18T08:25:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения от украинских войск населённого пункта Яблоновка Сумской области. Минобороны 13 июня сообщило, что ВС РФ взяли под контроль Яблоновку. "В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха, десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в населенном пункте Яблоновка и на его подступах. Огнем артиллерии и ударными БпЛА были нанесены удары по позициям ВСУ в прилегающих к населенному пункту лесопосадках и постройках", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате контрбатарейной борьбы артиллерия соединения подавила огневые точки ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Подавив огневые средства ВСУ и нарушив их логистику, десантники малыми группами пошли на штурм позиций противника. "В дальнейшем, штурмовые группы "крылатой пехоты", используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом. Противник бежал, а часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - добавили в министерстве. В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований десантники подняли над селом флаг Российской Федерации и флаг Воздушно-десантных войск, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023458278.html

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Освобождения Яблоновки в Сумской области Опубликованы кадры освобождения Яблоновки в Сумской области 2025-06-18T05:12 true PT2M40S

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сумская область, россия, вооруженные силы украины