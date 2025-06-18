https://ria.ru/20250618/osvobozhdenie-2023458557.html
Опубликованы кадры освобождения Яблоновки в Сумской области
Опубликованы кадры освобождения Яблоновки в Сумской области - РИА Новости, 18.06.2025
Опубликованы кадры освобождения Яблоновки в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры освобождения от украинских войск населённого пункта Яблоновка Сумской области. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:12:00+03:00
2025-06-18T05:12:00+03:00
2025-06-18T08:25:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения от украинских войск населённого пункта Яблоновка Сумской области. Минобороны 13 июня сообщило, что ВС РФ взяли под контроль Яблоновку. "В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха, десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в населенном пункте Яблоновка и на его подступах. Огнем артиллерии и ударными БпЛА были нанесены удары по позициям ВСУ в прилегающих к населенному пункту лесопосадках и постройках", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате контрбатарейной борьбы артиллерия соединения подавила огневые точки ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Подавив огневые средства ВСУ и нарушив их логистику, десантники малыми группами пошли на штурм позиций противника. "В дальнейшем, штурмовые группы "крылатой пехоты", используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом. Противник бежал, а часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - добавили в министерстве. В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований десантники подняли над селом флаг Российской Федерации и флаг Воздушно-десантных войск, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023458278.html
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Освобождения Яблоновки в Сумской области
Опубликованы кадры освобождения Яблоновки в Сумской области
2025-06-18T05:12
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сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры освобождения Яблоновки в Сумской области
Минобороны опубликовало кадры освобождения Яблоновки вСумской области
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения от украинских войск населённого пункта Яблоновка Сумской области.
Минобороны 13 июня сообщило, что ВС РФ взяли под контроль Яблоновку.
"В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ
с воздуха, десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в населенном пункте Яблоновка и на его подступах. Огнем артиллерии и ударными БпЛА были нанесены удары по позициям ВСУ в прилегающих к населенному пункту лесопосадках и постройках", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате контрбатарейной борьбы артиллерия соединения подавила огневые точки ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Подавив огневые средства ВСУ и нарушив их логистику, десантники малыми группами пошли на штурм позиций противника.
"В дальнейшем, штурмовые группы "крылатой пехоты", используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом. Противник бежал, а часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - добавили в министерстве.
В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований десантники подняли над селом флаг Российской Федерации и флаг Воздушно-десантных войск, отметили в Минобороны.