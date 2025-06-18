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Евгений Солнцев договорился с "Росагролизингом" о поддержке АПК - РИА Новости, 18.06.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:04 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/orenburg-2023632909.html
Евгений Солнцев договорился с "Росагролизингом" о поддержке АПК
Евгений Солнцев договорился с "Росагролизингом" о поддержке АПК - РИА Новости, 18.06.2025
Евгений Солнцев договорился с "Росагролизингом" о поддержке АПК
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев подписал соглашения о дальнейшем сотрудничестве с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:04:00+03:00
2025-06-18T17:04:00+03:00
оренбургская область
экономика
оренбургская область
евгений солнцев
росагролизинг
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев подписал соглашения о дальнейшем сотрудничестве с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым. Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Оренбургские аграрии активно пользуются всеми мерами господдержки, и компания – наш надежный партнер по этому направлению уже несколько лет. Более 770 сельхозпредприятий области работают с программами "Росагролизинга". Наша область – в десятке лидеров в стране по объемам привлечённых инвестиций и количеству поставленной техники", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. По его словам, первое соглашение, которое подписали в среду, расширит возможности сотрудничества по обновлению сельхозтехники. Второе – касается обеспечения региона специализированной техникой и оборудованием по обращению с твердыми коммунальными отходами. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250531/solntsev-2020098502.html
https://ria.ru/20250527/solntsev-2019325544.html
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экономика, оренбургская область, евгений солнцев, росагролизинг
Оренбургская область, Экономика, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Росагролизинг
Евгений Солнцев договорился с "Росагролизингом" о поддержке АПК

Врио главы Оренбуржья Солнцев договорился с "Росагролизингом" о поддержке АПК

© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев подписал соглашения с компанией "Росагролизинг"
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев подписал соглашения с компанией Росагролизинг - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев подписал соглашения с компанией "Росагролизинг"
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев подписал соглашения о дальнейшем сотрудничестве с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым.
Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"Оренбургские аграрии активно пользуются всеми мерами господдержки, и компания – наш надежный партнер по этому направлению уже несколько лет. Более 770 сельхозпредприятий области работают с программами "Росагролизинга". Наша область – в десятке лидеров в стране по объемам привлечённых инвестиций и количеству поставленной техники", – написал Солнцев в своем телеграм-канале.
По его словам, первое соглашение, которое подписали в среду, расширит возможности сотрудничества по обновлению сельхозтехники. Второе – касается обеспечения региона специализированной техникой и оборудованием по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Оренбургская областьЭкономикаОренбургская областьЕвгений СолнцевРосагролизинг
 
 
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