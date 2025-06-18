Опрос: более 60% американцев выступают против бюджетного проекта Трампа
KFF: против бюджетного проекта Трампа выступает более 60% американцев
© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 60% американцев выступают против принятия бюджетного проекта президента США Дональда Трампа, следует из опроса некоммерческой организации Kaiser Family Foundation (KFF).
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил миллиардер Илон Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Согласно результатам опроса, 64% американцев выступают против принятия этого законопроекта, в то время как в его поддержку высказываются 35%.
Опрос проводился 4-8 июня среди 1321 взрослого американца. Погрешность составляет 3 процентных пункта.
Ранее между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Перепалка произошла днем позже после того, как предприниматель призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.