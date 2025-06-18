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Минфин США разрешил проведение некоторых операций с проектом "Сахалин-2" - РИА Новости, 18.06.2025
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21:24 18.06.2025 (обновлено: 21:38 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/operatsii-2023706551.html
Минфин США разрешил проведение некоторых операций с проектом "Сахалин-2"
Минфин США разрешил проведение некоторых операций с проектом "Сахалин-2" - РИА Новости, 18.06.2025
Минфин США разрешил проведение некоторых операций с проектом "Сахалин-2"
США продлили разрешение на финоперации, связанные с морской транспортировкой нефти с российского проекта "Сахалин-2" в Японию, до 19 декабря, заявил в среду... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:24:00+03:00
2025-06-18T21:38:00+03:00
экономика
сша
министерство финансов сша
сахалин-2
япония
сахалин
газпром
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. США продлили разрешение на финоперации, связанные с морской транспортировкой нефти с российского проекта "Сахалин-2" в Японию, до 19 декабря, заявил в среду американский минфин."Все операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены до 12.01 по восточному поясному времени (20.01 мск) 19 декабря 2025 года при условии, что бипродукт проекта "Сахалин-2" предназначен исключительно для импорта в Японию", - говорится в опубликованной лицензии."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. Основные объемы с проекта идут в Японию.В апреле МИД Япония заявил о намерении сохранить участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны с точки зрения энергобезопасности страны.
https://ria.ru/20250611/limarenko-2022147190.html
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экономика, сша, министерство финансов сша, сахалин-2, япония, сахалин, газпром
Экономика, США, Министерство финансов США, Сахалин-2, Япония, Сахалин, Газпром
Минфин США разрешил проведение некоторых операций с проектом "Сахалин-2"

Минфин США разрешил финоперации по перевозу нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. США продлили разрешение на финоперации, связанные с морской транспортировкой нефти с российского проекта "Сахалин-2" в Японию, до 19 декабря, заявил в среду американский минфин.
"Все операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены до 12.01 по восточному поясному времени (20.01 мск) 19 декабря 2025 года при условии, что бипродукт проекта "Сахалин-2" предназначен исключительно для импорта в Японию", - говорится в опубликованной лицензии.
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"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. Основные объемы с проекта идут в Японию.
В апреле МИД Япония заявил о намерении сохранить участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны с точки зрения энергобезопасности страны.
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ЭкономикаСШАМинистерство финансов СШАСахалин-2ЯпонияСахалинГазпром
 
 
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