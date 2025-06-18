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Новак пригласил генсека ОПЕК принять участие в Российской энергонеделе - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
21:44 18.06.2025 (обновлено: 21:54 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/opek-2023708364.html
Новак пригласил генсека ОПЕК принять участие в Российской энергонеделе
Новак пригласил генсека ОПЕК принять участие в Российской энергонеделе - РИА Новости, 18.06.2025
Новак пригласил генсека ОПЕК принять участие в Российской энергонеделе
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам энергодиалога "Россия - ОПЕК" пригласил генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса принять участие в Российской... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:44:00+03:00
2025-06-18T21:54:00+03:00
россия
пмэф-2025
александр новак
опек
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам энергодиалога "Россия - ОПЕК" пригласил генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса принять участие в Российской энергетической неделе в октябре, сообщил кабмин РФ."Александр Новак пригласил Хайсама аль-Гайса принять участие в ежегодном международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдёт с 15 по 17 октября в Москве", - говорится в сообщении по итогам энергодиалога "Россия - ОПЕК", который прошел на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, александр новак, опек, в мире
Россия, ПМЭФ-2025, Александр Новак, ОПЕК, В мире
Новак пригласил генсека ОПЕК принять участие в Российской энергонеделе

Новак пригласил генсека ОПЕК принять участие в Российской энергонеделе в октябре

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам энергодиалога "Россия - ОПЕК" пригласил генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса принять участие в Российской энергетической неделе в октябре, сообщил кабмин РФ.
"Александр Новак пригласил Хайсама аль-Гайса принять участие в ежегодном международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдёт с 15 по 17 октября в Москве", - говорится в сообщении по итогам энергодиалога "Россия - ОПЕК", который прошел на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Новак и генсек ОПЕК обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке
Вчера, 21:43
 
ПМЭФ-2025РоссияАлександр НовакОПЕКВ мире
 
 
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