https://ria.ru/20250618/opek-2023708364.html
Новак пригласил генсека ОПЕК принять участие в Российской энергонеделе
Новак пригласил генсека ОПЕК принять участие в Российской энергонеделе - РИА Новости, 18.06.2025
Новак пригласил генсека ОПЕК принять участие в Российской энергонеделе
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам энергодиалога "Россия - ОПЕК" пригласил генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса принять участие в Российской... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:44:00+03:00
2025-06-18T21:44:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам энергодиалога "Россия - ОПЕК" пригласил генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса принять участие в Российской энергетической неделе в октябре, сообщил кабмин РФ."Александр Новак пригласил Хайсама аль-Гайса принять участие в ежегодном международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдёт с 15 по 17 октября в Москве", - говорится в сообщении по итогам энергодиалога "Россия - ОПЕК", который прошел на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, александр новак, опек, в мире
Россия, ПМЭФ-2025, Александр Новак, ОПЕК, В мире
Новак пригласил генсека ОПЕК принять участие в Российской энергонеделе
Новак пригласил генсека ОПЕК принять участие в Российской энергонеделе в октябре