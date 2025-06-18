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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 18.06.2025
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности снова ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:10:00+03:00
2025-06-18T23:10:00+03:00
2025-06-18T23:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности снова ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В среду губернатор заявил, что режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 1.49 мск. Он продлился семь часов и одну минуту: его отменили в 8.50 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Вооруженные силы Украины, Украина
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
На территории Липецкой области снова объявили режим воздушной опасности