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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 18.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:10 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/opasnost-2023721123.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 18.06.2025
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности снова ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:10:00+03:00
2025-06-18T23:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности снова ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В среду губернатор заявил, что режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 1.49 мск. Он продлился семь часов и одну минуту: его отменили в 8.50 мск. &quot;Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности&quot;, - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
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липецкая область, игорь артамонов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Вооруженные силы Украины, Украина
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

На территории Липецкой области снова объявили режим воздушной опасности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности снова ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
В среду губернатор заявил, что режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 1.49 мск. Он продлился семь часов и одну минуту: его отменили в 8.50 мск.
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"Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь АртамоновВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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