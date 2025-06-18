https://ria.ru/20250618/opasnost-2023721123.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 18.06.2025

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности снова ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:10:00+03:00

2025-06-18T23:10:00+03:00

2025-06-18T23:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности снова ввели на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В среду губернатор заявил, что режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 1.49 мск. Он продлился семь часов и одну минуту: его отменили в 8.50 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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Наталья Макарова

липецкая область, игорь артамонов, вооруженные силы украины, украина