https://ria.ru/20250618/opasnost-2023453898.html
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.06.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T03:23:00+03:00
2025-06-18T03:23:00+03:00
2025-06-18T03:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении Telegram-канала регионального правительства.
https://ria.ru/20250618/opasnost-2023453197.html
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ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области власти объявили опасность атаки БПЛА