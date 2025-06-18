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В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.06.2025
В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на полеты
Аэропорт "Жуковский" возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:21:00+03:00
2025-06-18T05:21:00+03:00
2025-06-18T05:23:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко информировал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были введены в аэропорту "Жуковский"."Аэропорт Жуковский (Раменское) возобновил прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на полеты