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В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.06.2025
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05:21 18.06.2025 (обновлено: 05:23 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ogranicheniya-2023459419.html
В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.06.2025
В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на полеты
Аэропорт "Жуковский" возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:21:00+03:00
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко информировал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были введены в аэропорту "Жуковский"."Аэропорт Жуковский (Раменское) возобновил прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Кореняко информировал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были введены в аэропорту "Жуковский".
"Аэропорт Жуковский (Раменское) возобновил прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения
Вчера, 15:24
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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