https://ria.ru/20250618/ogranicheniya-2023459419.html

В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на полеты

В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.06.2025

В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения на полеты

Аэропорт "Жуковский" возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:21:00+03:00

2025-06-18T05:21:00+03:00

2025-06-18T05:23:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко информировал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были введены в аэропорту "Жуковский"."Аэропорт Жуковский (Раменское) возобновил прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250617/kaluga-2023346286.html

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2025

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)