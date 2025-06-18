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Пензенскую экс-чиновницу обвинили в краже с карт погибших участников СВО - РИА Новости, 18.06.2025
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18:46 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/obvinenie-2023672409.html
Пензенскую экс-чиновницу обвинили в краже с карт погибших участников СВО
Пензенскую экс-чиновницу обвинили в краже с карт погибших участников СВО - РИА Новости, 18.06.2025
Пензенскую экс-чиновницу обвинили в краже с карт погибших участников СВО
Следствие обвиняет бывшую чиновницу администрации Бессоновского района Пензенской области в краже более 850 тысяч рублей с банковских карт погибших участников... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:46:00+03:00
2025-06-18T18:46:00+03:00
происшествия
бессоновский район
россия
пенза
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САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости. Следствие обвиняет бывшую чиновницу администрации Бессоновского района Пензенской области в краже более 850 тысяч рублей с банковских карт погибших участников специальной военной операции, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ. &quot;По данным следствия, в 2024 году сотрудница администрации Бессоновского района, зная, что двое жителей Бессоновского района заключили контракт о прохождении военной службы, близкие родственники у них отсутствовали или не поддерживали с ними отношения, воспользовавшись доверием, получила от мужчин дубликаты их банковских карт и пин-коды. Впоследствии обвиняемая, узнав, что мужчины погибли, сняла с их банковских карт денежные средства, похитив таким образом свыше 850 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению&quot;, - говорится в Telegram-канале СУСК.Уточняется, что в ходе расследовании дела экс-чиновница полностью возместила родственникам погибших военнослужащих причиненный материальный ущерб. Прокуратура региона в свою очередь сообщает, что погибшие местные жители заключили контракты на прохождение военной службы в зоне СВО, а после гибели одного из них на тот момент чиновница районной администрации попросила знакомую снять с его банковской карты в банкомате более 300 тысяч рублей и передать ей, а затем после гибели второго сама в банкоматах Пензы сняла со счета погибшего 550 тысяч рублей. Преступление выявили оперативники регионального УФСБ. "Прокуратура Бессоновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы администрации Бессоновского района. Она обвиняется по пунктам "в", "г" части 3 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета, в крупном размере"... Дело направлено в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении. Санкции этой статьи предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250527/delo-2019323302.html
https://ria.ru/20250430/arest-2014390276.html
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происшествия, бессоновский район, россия, пенза, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Бессоновский район, Россия, Пенза, Следственный комитет России (СК РФ)
Пензенскую экс-чиновницу обвинили в краже с карт погибших участников СВО

Пензенскую экс-чиновницу обвинили в краже 850 тыс руб с карт погибших бойцов СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости. Следствие обвиняет бывшую чиновницу администрации Бессоновского района Пензенской области в краже более 850 тысяч рублей с банковских карт погибших участников специальной военной операции, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ.
«

"По данным следствия, в 2024 году сотрудница администрации Бессоновского района, зная, что двое жителей Бессоновского района заключили контракт о прохождении военной службы, близкие родственники у них отсутствовали или не поддерживали с ними отношения, воспользовавшись доверием, получила от мужчин дубликаты их банковских карт и пин-коды. Впоследствии обвиняемая, узнав, что мужчины погибли, сняла с их банковских карт денежные средства, похитив таким образом свыше 850 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению", - говорится в Telegram-канале СУСК.

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Уточняется, что в ходе расследовании дела экс-чиновница полностью возместила родственникам погибших военнослужащих причиненный материальный ущерб.
Прокуратура региона в свою очередь сообщает, что погибшие местные жители заключили контракты на прохождение военной службы в зоне СВО, а после гибели одного из них на тот момент чиновница районной администрации попросила знакомую снять с его банковской карты в банкомате более 300 тысяч рублей и передать ей, а затем после гибели второго сама в банкоматах Пензы сняла со счета погибшего 550 тысяч рублей. Преступление выявили оперативники регионального УФСБ.
"Прокуратура Бессоновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы администрации Бессоновского района. Она обвиняется по пунктам "в", "г" части 3 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета, в крупном размере"... Дело направлено в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
Санкции этой статьи предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.
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