https://ria.ru/20250618/obvinenie-2023672409.html

Пензенскую экс-чиновницу обвинили в краже с карт погибших участников СВО

Пензенскую экс-чиновницу обвинили в краже с карт погибших участников СВО - РИА Новости, 18.06.2025

Пензенскую экс-чиновницу обвинили в краже с карт погибших участников СВО

Следствие обвиняет бывшую чиновницу администрации Бессоновского района Пензенской области в краже более 850 тысяч рублей с банковских карт погибших участников... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:46:00+03:00

2025-06-18T18:46:00+03:00

2025-06-18T18:46:00+03:00

происшествия

бессоновский район

россия

пенза

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости. Следствие обвиняет бывшую чиновницу администрации Бессоновского района Пензенской области в краже более 850 тысяч рублей с банковских карт погибших участников специальной военной операции, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ. "По данным следствия, в 2024 году сотрудница администрации Бессоновского района, зная, что двое жителей Бессоновского района заключили контракт о прохождении военной службы, близкие родственники у них отсутствовали или не поддерживали с ними отношения, воспользовавшись доверием, получила от мужчин дубликаты их банковских карт и пин-коды. Впоследствии обвиняемая, узнав, что мужчины погибли, сняла с их банковских карт денежные средства, похитив таким образом свыше 850 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению", - говорится в Telegram-канале СУСК.Уточняется, что в ходе расследовании дела экс-чиновница полностью возместила родственникам погибших военнослужащих причиненный материальный ущерб. Прокуратура региона в свою очередь сообщает, что погибшие местные жители заключили контракты на прохождение военной службы в зоне СВО, а после гибели одного из них на тот момент чиновница районной администрации попросила знакомую снять с его банковской карты в банкомате более 300 тысяч рублей и передать ей, а затем после гибели второго сама в банкоматах Пензы сняла со счета погибшего 550 тысяч рублей. Преступление выявили оперативники регионального УФСБ. "Прокуратура Бессоновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы администрации Бессоновского района. Она обвиняется по пунктам "в", "г" части 3 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета, в крупном размере"... Дело направлено в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении. Санкции этой статьи предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250527/delo-2019323302.html

https://ria.ru/20250430/arest-2014390276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, бессоновский район, россия, пенза, следственный комитет россии (ск рф)