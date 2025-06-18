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Испанец в суде США признал вину в попытке обхода санкций против России

Испанец в суде США признал вину в попытке обхода санкций против России - РИА Новости, 18.06.2025

Испанец в суде США признал вину в попытке обхода санкций против России

Испанец, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, признал в американском суде свою вину в попытке экспорта подсанкционных технологий в РФ, утверждает... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T03:51:00+03:00

2025-06-18T03:51:00+03:00

2025-06-18T03:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Испанец, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, признал в американском суде свою вину в попытке экспорта подсанкционных технологий в РФ, утверждает минюст США. "Сорокасемилетний Бенс Хорват, гражданин Испании, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, признал себя сегодня виновным в окружном суде США в связи со сговором с целью незаконного экспорта радиокоммуникационных технологий американского производства российским конечным пользователям без лицензии (минюста США - ред.)", - говорится в заявлении. Суд вынесет приговор 30 сентября. Хорват и его сообщники, как утверждается, якобы пытались переправить в Россию радиоустройства, произведенные в США. Однако американские пограничники задержали груз, отмечают в ведомстве.

https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019254011.html

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