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Новороссийск ожидает около 600 тысяч отдыхающих летом в этом году - РИА Новости, 18.06.2025
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Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
07:02 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/novorossiysk-2023465419.html
Новороссийск ожидает около 600 тысяч отдыхающих летом в этом году
Новороссийск ожидает около 600 тысяч отдыхающих летом в этом году - РИА Новости, 18.06.2025
Новороссийск ожидает около 600 тысяч отдыхающих летом в этом году
Новороссийск ожидает в этом летнем сезоне порядка 600 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T07:02:00+03:00
2025-06-18T07:02:00+03:00
краснодарский край
новости - туризм
новороссийск
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новороссийск ожидает в этом летнем сезоне порядка 600 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края. Таким образом, будет действовать 35 объектов санаторно-курортного комплекса, 155 гостиниц и иных средств размещения, восемь кемпингов/глэмпингов, 23 объекта туристского показа, 28 пляжных территорий, а также семь нестационарных киосков по реализации экскурсионных билетов. Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха администрация до первого июня завершила комплексную подготовку 28 пляжных зон и рекреационных территорий (16 – пляжи, 12 – зоны рекреации). На всех пляжах организован производственный контроль качества воды. Регулярные пробы Роспотребнадзора подтверждают соответствие санитарным нормам. Зафиксировано отсутствие мазутных загрязнений.
https://ria.ru/20250617/anapa-2023336691.html
https://ria.ru/20250609/kondratev-2021859594.html
новороссийск
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новости - туризм, новороссийск, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Краснодарский край, Новости - Туризм, Новороссийск, Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Новороссийск ожидает около 600 тысяч отдыхающих летом в этом году

Около 600 тысяч отдыхающих посетят Новороссийск летом в 2025 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Новороссийск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новороссийск ожидает в этом летнем сезоне порядка 600 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края.
Таким образом, будет действовать 35 объектов санаторно-курортного комплекса, 155 гостиниц и иных средств размещения, восемь кемпингов/глэмпингов, 23 объекта туристского показа, 28 пляжных территорий, а также семь нестационарных киосков по реализации экскурсионных билетов.
Анапа - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Около 5 тысяч детей будут отдыхать на базе школ летом в Анапе
Вчера, 14:53
Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха администрация до первого июня завершила комплексную подготовку 28 пляжных зон и рекреационных территорий (16 – пляжи, 12 – зоны рекреации).
На всех пляжах организован производственный контроль качества воды. Регулярные пробы Роспотребнадзора подтверждают соответствие санитарным нормам. Зафиксировано отсутствие мазутных загрязнений.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Кондратьев: в крае летом будут работать 90 детских стационарных лагерей
9 июня, 18:35
 
Краснодарский крайНовости - ТуризмНовороссийскКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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