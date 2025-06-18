https://ria.ru/20250618/novorossiysk-2023465419.html
Новороссийск ожидает около 600 тысяч отдыхающих летом в этом году
Новороссийск ожидает около 600 тысяч отдыхающих летом в этом году - РИА Новости, 18.06.2025
Новороссийск ожидает около 600 тысяч отдыхающих летом в этом году
Новороссийск ожидает в этом летнем сезоне порядка 600 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T07:02:00+03:00
2025-06-18T07:02:00+03:00
2025-06-18T07:02:00+03:00
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новости - туризм
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новороссийск ожидает в этом летнем сезоне порядка 600 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края. Таким образом, будет действовать 35 объектов санаторно-курортного комплекса, 155 гостиниц и иных средств размещения, восемь кемпингов/глэмпингов, 23 объекта туристского показа, 28 пляжных территорий, а также семь нестационарных киосков по реализации экскурсионных билетов. Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха администрация до первого июня завершила комплексную подготовку 28 пляжных зон и рекреационных территорий (16 – пляжи, 12 – зоны рекреации). На всех пляжах организован производственный контроль качества воды. Регулярные пробы Роспотребнадзора подтверждают соответствие санитарным нормам. Зафиксировано отсутствие мазутных загрязнений.
https://ria.ru/20250617/anapa-2023336691.html
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новости - туризм, новороссийск, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Краснодарский край, Новости - Туризм, Новороссийск, Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Новороссийск ожидает около 600 тысяч отдыхающих летом в этом году
Около 600 тысяч отдыхающих посетят Новороссийск летом в 2025 году