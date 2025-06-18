https://ria.ru/20250618/novorossiysk-2023465419.html

Новороссийск ожидает около 600 тысяч отдыхающих летом в этом году

Новороссийск ожидает около 600 тысяч отдыхающих летом в этом году - РИА Новости, 18.06.2025

Новороссийск ожидает около 600 тысяч отдыхающих летом в этом году

Новороссийск ожидает в этом летнем сезоне порядка 600 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T07:02:00+03:00

2025-06-18T07:02:00+03:00

2025-06-18T07:02:00+03:00

краснодарский край

новости - туризм

новороссийск

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новороссийск ожидает в этом летнем сезоне порядка 600 тысяч туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края. Таким образом, будет действовать 35 объектов санаторно-курортного комплекса, 155 гостиниц и иных средств размещения, восемь кемпингов/глэмпингов, 23 объекта туристского показа, 28 пляжных территорий, а также семь нестационарных киосков по реализации экскурсионных билетов. Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха администрация до первого июня завершила комплексную подготовку 28 пляжных зон и рекреационных территорий (16 – пляжи, 12 – зоны рекреации). На всех пляжах организован производственный контроль качества воды. Регулярные пробы Роспотребнадзора подтверждают соответствие санитарным нормам. Зафиксировано отсутствие мазутных загрязнений.

https://ria.ru/20250617/anapa-2023336691.html

https://ria.ru/20250609/kondratev-2021859594.html

новороссийск

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новости - туризм, новороссийск, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)