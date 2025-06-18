https://ria.ru/20250618/novak-2023870388.html
Новак оценил ситуацию с ценами на нефть
Новак оценил ситуацию с ценами на нефть - РИА Новости, 19.06.2025
Новак оценил ситуацию с ценами на нефть
Текущая цена на нефть позволяет инвестировать в поддержание добычи в России, но из-за укрепления рубля ситуация сейчас сложнее, сообщил журналистам вице-премьер РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-18T14:10:00+03:00
2025-06-18T14:10:00+03:00
2025-06-19T12:48:00+03:00
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александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Текущая цена на нефть позволяет инвестировать в поддержание добычи в России, но из-за укрепления рубля ситуация сейчас сложнее, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ. "Текущая цена обеспечивает продолжение инвестиций. Конечно, сегодня с учетом укрепления рубля ситуация с точки зрения финансовых моделей более сложная. Но мы смотрим не в текущем периоде, финансовые модели учитывают среднегодовые цены, то есть среднесрочный период. Нужно смотреть за период, а не в конкретный момент", - ответил он на вопрос, позволяют ли мировые цены на нефть инвестировать в добычу в России. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/novak-2023548996.html
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РИА Новости
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак
ПМЭФ-2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак
Новак оценил ситуацию с ценами на нефть
Новак: текущая цена на нефть позволяет инвестировать в добычу в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Текущая цена на нефть позволяет инвестировать в поддержание добычи в России, но из-за укрепления рубля ситуация сейчас сложнее, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.
"Текущая цена обеспечивает продолжение инвестиций. Конечно, сегодня с учетом укрепления рубля ситуация с точки зрения финансовых моделей более сложная. Но мы смотрим не в текущем периоде, финансовые модели учитывают среднегодовые цены, то есть среднесрочный период. Нужно смотреть за период, а не в конкретный момент", - ответил он на вопрос, позволяют ли мировые цены на нефть инвестировать в добычу в России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.