https://ria.ru/20250618/novak-2023869608.html

Новак рассказал, как "Яндекс" предложил ему "стать таксистом"

Новак рассказал, как "Яндекс" предложил ему "стать таксистом" - РИА Новости, 19.06.2025

Новак рассказал, как "Яндекс" предложил ему "стать таксистом"

Вице-премьер России Александр Новак на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что компания "Яндекс" предложила... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T13:30:00+03:00

2025-06-18T13:30:00+03:00

2025-06-19T12:46:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что компания "Яндекс" предложила ему зарегистрироваться в качества таксиста на их платформе, чтобы оценить простоту этой процедуры. "Услуга такси преобразилась. Раньше были таксопарки, сегодня у нас через цифровые платформы любой человек может быстро, в течение минут, зарегистрироваться, если у него есть права, если есть справка из медицинского учреждения", - сказал Новак на сессии "Роль МСП в достижении новых национальных целей". Он отметил, что недавно на встрече с "Яндексом" ему предложили опробовать регистрацию на их цифровой платформе. "Они мне предложили в рамках обсуждения зайти зарегистрироваться, стать таксистом. Я говорю: конечно, без проблем, единственное, у меня нет времени таксовать", - пошутил вице-премьер. Новак отметил, что для него было открытием то, как просто стать таксистом. "Я не знал, думал, что это проблема стать таксистом. Оказывается, если есть права, то можно за 15 минут зарегистрироваться и ездить", - признался он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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технологии, россия, александр новак, яндекс