https://ria.ru/20250618/novak-2023868727.html
Новак не стал комментировать прогнозы роста цен на нефть
Новак не стал комментировать прогнозы роста цен на нефть - РИА Новости, 19.06.2025
Новак не стал комментировать прогнозы роста цен на нефть
ице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ не стал комментировать прогнозы роста нефтяных цен до 100 долларов за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-18T12:30:00+03:00
2025-06-18T12:30:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ не стал комментировать прогнозы роста нефтяных цен до 100 долларов за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке, заявив, что говорить можно все что угодно. "Я вижу, как некоторые делают свои оценки: люди, эксперты. Сейчас можно все что угодно говорить. Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, на риски", - прокомментировал он вопрос о появившихся прогнозах, что цена нефти в мире превысит 100 долларов за баррель на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, россия, ближний восток, иран, александр новак
ПМЭФ-2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, Ближний Восток, Иран, Александр Новак
Новак не стал комментировать прогнозы роста цен на нефть
Новак не стал комментировать прогнозы роста цен на нефть до $100 за баррель