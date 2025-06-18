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Новак призвал все страны ОПЕК+ соблюдать договоренности
Новак призвал все страны ОПЕК+ соблюдать договоренности - РИА Новости, 18.06.2025
Новак призвал все страны ОПЕК+ соблюдать договоренности
Достижение цели по балансировке спроса и предложения на рынке нефти требует, чтобы все страны ОПЕК+ соблюдали договоренности, заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:01:00+03:00
2025-06-18T14:01:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Достижение цели по балансировке спроса и предложения на рынке нефти требует, чтобы все страны ОПЕК+ соблюдали договоренности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Для того, чтобы соглашение эффективно реализовывалось, все страны должны работать в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты. Тогда только будет эффективность и общий одинаковый вклад в достижение цели по балансировке рынка, спроса и предложения", - сказал Новак. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК
Новак призвал все страны ОПЕК+ соблюдать договоренности
Новак: достижение цели ОПЕК+ требует, чтобы все страны соблюдали договоренности