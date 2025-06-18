https://ria.ru/20250618/nikolaev-2023638327.html

Николаев: первый выезд группы поддержки бойцов СВО в Чувашии пройдет в июне

Николаев: первый выезд группы поддержки бойцов СВО в Чувашии пройдет в июне - РИА Новости, 18.06.2025

Николаев: первый выезд группы поддержки бойцов СВО в Чувашии пройдет в июне

Первый выезд межведомственных групп "Десанта поддержки" по адресной помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям в Моргаушский муниципальный РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:22:00+03:00

2025-06-18T17:22:00+03:00

2025-06-18T17:22:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Первый выезд межведомственных групп "Десанта поддержки" по адресной помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям в Моргаушский муниципальный округ в Чувашской Республике состоится 22 июня, сообщает пресс-служба главы региона. В регионе реализуется проект главы республики Олега Николаева "Шаг в мирную жизнь", направленный на всестороннюю адаптацию участников СВО к гражданской жизни. Ключевой компонент программы — формирование и работа выездных межведомственных групп под названием "Десант поддержки". В рамках совместной инициативы с Государственным фондом "Защитники Отечества" в муниципалитеты республики направляются профильные специалисты, оказывающие адресную помощь участникам СВО и их семьям. "Поддержка наших бойцов и их близких – наш священный долг. Этот вопрос находится у меня на личном контроле. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить максимально комфортное возвращение к мирной жизни каждого, кто защищал страну", — приводит пресс-служба слова Николаева. В течение июня и июля специалисты посетят Красночетайский, Мариинско-Посадский, Янтиковский, Порецкий, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский, Шумерлинский, Ядринский и Яльчикский муниципальные округа. График выездов на август и сентябрь будет опубликован дополнительно. Информацию о маршрутах и датах можно найти на официальном сайте министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики. Состав "Десанта поддержки" включает представителей центров занятости населения, специалистов органов социальной защиты и центров социального обслуживания, представителей Госслужбы Чувашской Республики по делам юстиции, Ассоциации юристов и Нотариальной палаты Чувашской Республики, сотрудников социального фонда, представителей администраций муниципальных образований и специалистов регионального отделения фонда "Защитники Отечества". Участникам СВО и членам их семей будет предоставлена юридическая помощь, содействие в оформлении документов, консультации по вопросам трудоустройства и иные меры социальной поддержки. "Наша главная задача – окружить заботой каждого бойца и предоставить всю необходимую поддержку их близким. Ни один участник СВО или его семья не останутся без необходимой поддержки", — заключил Николаев.

https://ria.ru/20250613/chuvashiya-2022654954.html

https://ria.ru/20250521/chuvashiya-2018337754.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)